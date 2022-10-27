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«Новости в 7» за 27 октября: закроют ли границы Шенгена, чемпионаты по ландшафтному строительству и танцам, рисуют все!

Kanal 7
«Новости в 7» за 27 октября: закроют ли границы Шенгена, чемпионаты по ландшафтному строительству и танцам, рисуют все!
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Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Популизм или крайняя необходимость? Министры от разных партий спорят о том, нужно ли восстановить паспортный контроль на внутренних границах Шенгенской зоны.

- Короткие новости: про новый закон о заключении и расторжении брака, тестировании на Covid-19 и запрете на импорт российских нефтпродуктов.

- В Таллинне проходит чемпионат мира по ландшафтному строительству. Представители 16 государств представили своё видение того, как должен выглядеть идеальный садовый участок.

- В столице прошли уже четвертые соревнования по уличным видам танца. Мы узнали для вас, какие ритмы и мелодии нынче в моде

- С миру по нитке: канадские вирусологи назвали причину следующей пандемии, о чем предупредили жителей Европы и где обнаружилась Ксения Собчак

- Мы решили проверить правильность народной мудрости, что умелец да рукодельник и себе и людям радость приносит. Наша съемочная группа побывала в художественной студии, где можно мастерить различные вещи, не имея особых навыков

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 27 октября.

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