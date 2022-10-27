Elisa о скорости интернета в Эстонии: быстрее не нужно

Почему гигабитная фиксированная постоянная связь в Эстонии по-прежнему как минимум в два раза дороже, чем в соседних странах?

Скорость 1 Гбит/с – технологически важный шаг, но в реальности среднестатистический потребитель не будет использовать его, потому что все обычные операции можно выполнять и на скорости 500 Мбит/с и ниже. Скорость 1 Гбит/с предназначена для очень специфических случаев использования, и сравнение уровня цен среднего потребителя на основе цены 1 Гбит/с не отражает общий уровень цен. Если на рынке появится больше вариантов использования и спроса на интернет со скоростью 1 Гбит / с, то цены определенно упадут.

В чем причина таких больших ценовых различий в скорости разных пакетов, учитывая существующие технологии?

Сотни тысяч семей годами пользуются скоростью до 500 Мбит/с. Людям не нужны мегабиты в секунду, им просто нужны сервисы, которые будут работать, чтобы была возможность для работы, которую нужно выполнять, а также возможность проводить школьные занятия и выполнять школьные задания. В этом важную роль играет не только интернет-соединение, но и надежность серверов и ИТ-решений.

Насколько коаксиальный кабель и в целом технологически устаревшие сети мешают Elisa увеличивать скорость и согласовывать цены на пакеты?