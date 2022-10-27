В телекоммуникационной компании Elisa уверены, что жителям Эстонии хватает существующих интернет-скоростей.
Elisa о скорости интернета в Эстонии: быстрее не нужно
Postimees писал, что домашнее интернет-соединение у жителей Эстонии настолько медленное, что оставляет страну позади всех соседей, а также Сербии, Молдовы и Болгарии. По словам менеджера по интернету Elisa для частных клиентов Ханнеса Ныгисто, не стоит делать поспешные выводы: есть определенные факторы, объясняющие всю ситуацию.
Почему, как сообщала Elisa, тест на скорость домашнего соединения в Эстонии показал 64-ое место?
«Интернет уже давно перешел от фазы простого поиска информации до инфраструктуры для общества, – письменно ответил на вопрос редакции Ныгисто. – Коронакризис наглядно показал, насколько более важной стала наша работа. Это означает, что все эстонские операторы ежедневно заботятся о том, чтобы пользователи из любого уголка Эстонии могли выполнять свою работу, учиться, а также проводить свой досуг, независимо от своего местонахождения. Сети оптимизируются именно под те услуги, которыми люди действительно пользуются, поэтому мы уделяем особое внимание качеству. На среднюю скорость интернета во многом влияет пакет, который каждый клиент выбирает в соответствии со своими потребностями».
По его словам, важно отметить, что реальный пользовательский опыт клиентов зависит от того, позволяет ли выбранный пакет интернета выполнять те действия, которые хочет клиент, а не от того, насколько высока максимально допустимая скорость, или на каком месте Эстония по скорости интернета.
Прейскурант фиксированного интернет пакета в Elisa
До 1 Гбит/с - 69,99 евро
До 500 Мбит/с - 33,99 евро
До 150 Мбит/с - 26,99 евро
До 50 Мбит/с - 20,99 евро
До 15 Мбит/с - 16,99 евро
Прейскурант крупнейшего интернет-провайдера в Латвии TET*
До 1 Гбит/с - 20,5 евро
До 500 Мбит/с - 17,5 евро
До 200 Мбит/с - 14,5 евро
* - предложение действительно в течение 24 месяцев, а в случае досрочной отмены прибегают к штрафу по договору.
Почему гигабитная фиксированная постоянная связь в Эстонии по-прежнему как минимум в два раза дороже, чем в соседних странах?
Скорость 1 Гбит/с – технологически важный шаг, но в реальности среднестатистический потребитель не будет использовать его, потому что все обычные операции можно выполнять и на скорости 500 Мбит/с и ниже. Скорость 1 Гбит/с предназначена для очень специфических случаев использования, и сравнение уровня цен среднего потребителя на основе цены 1 Гбит/с не отражает общий уровень цен. Если на рынке появится больше вариантов использования и спроса на интернет со скоростью 1 Гбит / с, то цены определенно упадут.
В чем причина таких больших ценовых различий в скорости разных пакетов, учитывая существующие технологии?
Сотни тысяч семей годами пользуются скоростью до 500 Мбит/с. Людям не нужны мегабиты в секунду, им просто нужны сервисы, которые будут работать, чтобы была возможность для работы, которую нужно выполнять, а также возможность проводить школьные занятия и выполнять школьные задания. В этом важную роль играет не только интернет-соединение, но и надежность серверов и ИТ-решений.
Насколько коаксиальный кабель и в целом технологически устаревшие сети мешают Elisa увеличивать скорость и согласовывать цены на пакеты?
Мы можем предложить клиентам, интернет которым доставляется по коаксиальному (электрический кабель – прим.ред.) кабелю, скорость до 500 Мбит/с, что покрывает их потребности. В Elisa цены на услуги, предлагаемые по коаксиальному и оптическому кабелю, одинаковые.
Прибыль крупнейших телекоммуникационных компаний Эстонии (2021)
1. Telia Eesti AS - 43 160 000 евро
2. Elisa Eesti AS - 11 372 000 евро
3. Tele2 Eesti AS - 1 819 842 евро
Источник: Creditinfo
Потребует ли широкомасштабное увеличение скоростей от Elisa дополнительных крупных инвестиций? Когда они будут завершены, и как продвигается строительство оптоволоконной сети Elisa?
Elisa ежемесячно расширяет свою оптическую сеть, заменяя коаксиальные кабельные соединения и прокладывая новые там, где ранее услуги Elisa были недоступны. Уже сегодня клиенты могут выбрать более скоростное соединение в соответствии со своими потребностями и пожеланиями. В Эстонии развитие сети также сталкивается с другими проблемами, потому что у нас в значительной степени рассеянное по территории население, поэтому построение сети сильно отличается от стран, где люди живут по большей части в многоквартирных домах.
В сети Enefit гигабитный интернет предлагается за 33 евро в месяц. Как получается, что вы берете с потребителя в два раза больше?
Многих это может удивить, но в Эстонии работают десятки интернет-провайдеров, и большинство из них предлагает интернет за пределами столицы, в небольших городах и населенных пунктах Эстонии. Конкуренция действительно высокая, но в результате клиенты Elisa могут пользоваться высококачественными услугами телевидения и связи по всей Эстонии.
В сети Elisa нет разницы в цене между городом и не городом, мы предлагаем подключение 1 Гбит/с на самых выгодных условиях.
Скорость – это лишь один из многих параметров, на который клиенты обычно не обращают внимание. Клиент недоволен, когда услуги не оказываются. Иногда виноват оператор, иногда международные сервера, а иногда устройство, которое использует клиент – в нашу работу входит наблюдение за всем этим. Наша цель состоит в том, чтобы клиенты были довольны, пользуясь услугами Elisa. По нашим наблюдениям, клиент всегда выбирает ту скорость, которая ему требуется.