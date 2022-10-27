Член Рийгикогу попался на неуместных фотографиях ребенка

Однако Михкельсон сказал в полиции, что хотел сфотографировать «резвящегося ребенка» или что снимки были сделаны во время игры. Поскольку на фотографиях, согласно описанию, предоставленным истцом, была также интимная зона несовершеннолетнего, сохранение фотографий и их загрузка в интернет вызвало у истца вопросы.

«Обычно цель фотографирования человека – запечатлеть момент и передать эмоции. Эти снимки не вызывают никаких положительных эмоций, наоборот – человеку с нормальной психикой неприятно и неловко смотреть на такие фото», – проанализировал истец в документе, присланном в Postimees.

Мяги-Рохтметс пояснила, что поскольку судебное разбирательство между Михкельсоном и его клиентом было объявлено закрытым, она не может подробно говорить об обстоятельствах. «Судебное разбирательство было объявлено закрытым по заявлению клиента и в интересах ребенка, а не в интересах Марко Михкельсона», – подчеркнула она.

Причина публикации истории

Информация о деле председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона стало известно Postimees еще в середине декабря прошлого года. Журналист сразу связался с Михкельсоном по телефону после того, как исковое заявление было отправлено в редакцию. Михкельсон не подтвердил и не опроверг первоначальную информацию и попросил тщательно соблюдать правила этики при освещении темы.

«Честно говоря, я не понимаю, о чем вы говорите, какой судебный иск?» – спросил парламентарий и попросил редакцию связаться с ним в письменной форме. Однако Михкельсон не прислал ответы на вопросы и вместо этого обратился к тогдашнему главному редактору с просьбой предотвратить публикацию рассказа. История некоторое время оставалась пылиться на полке.

В марте этого года журналисту позвонил следователь полиции и попросил его явиться в участок для дачи показаний. А именно, председатель комитета по иностранным делам обратился к правоохранительным органам, чтобы выяснить, кто тот неизвестный, который обратился в Postimees по этому поводу. Однако журналист не обязан раскрывать свои источники. Возбуждено уголовное дело.