Это произошло несколько лет назад, когда родитель, имя которого мы не будем раскрывать, случайно обнаружил в мобильном телефоне своего ребенка фотографии, от содержимого которых, по его словам, у него подкосились ноги. Для него это было настолько шокирующим.
Член Рийгикогу попался на неуместных фотографиях ребенка
История, которую пытались скрыть от общественности и затормозить, могла бы так и остаться нерассказанной, если бы главным автором снимков не был председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ).
На фотографиях ребенок изображен в неуместных позах, при этом ребенок* (из-за деликатности темы Postimees не раскрывает точных обстоятельств дела) был голым или полуодетым. Например, в случае с одной фотографией истец написал, что ребенок находится в такой позе, что видно только его неприкрытую интимную зону.
«Увидев такие фотографии своего маленького ребенка – ни один родитель не готовится к этому и заранее не планирует, что будет делать, если увидит это», – сказала адвокат Мария Мяги-Рохтметс, чей клиент обратился в суд против Михкельсона. «Для моего клиента это был настоящий шок», – добавила Мяги-Рохтметс. Для ясности следует добавить, что один из родителей ребенка знал, что фотографии делаются, и дал на это согласие.
Postimees подчеркивает, что никакого уголовного дела в отношении Михкельсона не возбуждалось, это было гражданское дело. Кроме того, следует указать, что все соответствующие процедуры закрыты, поэтому статья во многом основана на разъяснениях источников. Сам председатель Комиссии по иностранным делам от комментариев для Postimees отказался.
Неразумное поведение
В документе, направленном Postimees, говорится, что, по оценке истца, снимки, сделанные Михкельсоном, не имеют никакой памятной или художественной ценности, кроме того, имеются фотографии, где несовершеннолетний по мнению истица изображен в сексуализированно-эротическом образе.
Однако Михкельсон сказал в полиции, что хотел сфотографировать «резвящегося ребенка» или что снимки были сделаны во время игры. Поскольку на фотографиях, согласно описанию, предоставленным истцом, была также интимная зона несовершеннолетнего, сохранение фотографий и их загрузка в интернет вызвало у истца вопросы.
«Обычно цель фотографирования человека – запечатлеть момент и передать эмоции. Эти снимки не вызывают никаких положительных эмоций, наоборот – человеку с нормальной психикой неприятно и неловко смотреть на такие фото», – проанализировал истец в документе, присланном в Postimees.
Мяги-Рохтметс пояснила, что поскольку судебное разбирательство между Михкельсоном и его клиентом было объявлено закрытым, она не может подробно говорить об обстоятельствах. «Судебное разбирательство было объявлено закрытым по заявлению клиента и в интересах ребенка, а не в интересах Марко Михкельсона», – подчеркнула она.
Причина публикации истории
Информация о деле председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона стало известно Postimees еще в середине декабря прошлого года. Журналист сразу связался с Михкельсоном по телефону после того, как исковое заявление было отправлено в редакцию. Михкельсон не подтвердил и не опроверг первоначальную информацию и попросил тщательно соблюдать правила этики при освещении темы.
«Честно говоря, я не понимаю, о чем вы говорите, какой судебный иск?» – спросил парламентарий и попросил редакцию связаться с ним в письменной форме. Однако Михкельсон не прислал ответы на вопросы и вместо этого обратился к тогдашнему главному редактору с просьбой предотвратить публикацию рассказа. История некоторое время оставалась пылиться на полке.
В марте этого года журналисту позвонил следователь полиции и попросил его явиться в участок для дачи показаний. А именно, председатель комитета по иностранным делам обратился к правоохранительным органам, чтобы выяснить, кто тот неизвестный, который обратился в Postimees по этому поводу. Однако журналист не обязан раскрывать свои источники. Возбуждено уголовное дело.