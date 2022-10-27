Существенно дополнено! ⟩ Член Рийгикогу попался на неуместных фотографиях ребенка

Как уже сказано, производство по уголовному делу в отношении Михкельсона начато не было. Однако, по мнению представителя одной из служб, этот поступок является предосудительным с этической точки зрения, и в ситуации, когда ребенок не осознает, что его фотографируют обнаженным, необходимо исходить прежде всего из принципа неприкосновенности тела ребенка.

Родитель больше не смог смотреть на фотографии

Отвечая на вопрос, почему ее клиент решил обратиться к властям, а не к самому Михкельсону, Мяги-Рохтметс отметила, что она, исходя из увиденного на фотографиях, дала клиенту понять, что для обеспечения безопасности ребенка недостаточно одних слов: «Будь хорошим человеком и больше не делай этого!»

«Было и есть очевидно, что в интересах детей все родители должны обращаться к знатокам и специалистам по подобным делам».

Хотя делом клиента Мяги-Рохтметс изначально занимался другой адвокат, присяжный поверенный подтвердила, что даже когда клиент пришел к нему спустя несколько месяцев, ему было трудно собраться даже для того, чтобы поговорить о проблеме.

«Это был экстраординарный судебный процесс, и как юрист я очень довольна тем, что мы смогли передать дело в суд. Мне как профессионалу жаль, что я не могу говорить об этом деле, но важнее, чтобы клиент получил то, что было возможно получить через суд», – сказал адвокат.