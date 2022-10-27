Польские власти одновременно снесли сразу четыре памятника воинам Красной армии, возведенных после Второй мировой войны. Власти страны считают эти монументы символами коммунистической системы, которая на самом деле не освободила Польшу, а установила там тоталитарный режим. В Кремле подобные утверждения назвали «чудовищной ложью», пишет Русская служба Би-би-си.
«Памятники лжи». В Польше снесены сразу четыре монумента воинам Красной армии
Польские власти одновременно снесли сразу четыре памятника воинам Красной армии, возведенные после Второй мировой войны. Власти страны считают эти монументы символами коммунистической идеологии, носители которой – советские солдаты, – по их мнению, не освободили Польшу, а, прогнав из страны нацистских захватчиков, сами установили там подотчетный Москве тоталитарный режим. В Кремле эти утверждения назвали «чудовищной ложью».
За сносом монументов в городах Глубчице, Бычина, Боболице и Сташув можно было в прямом эфире следить в интернете. Юридически решение о сносе памятников обосновали принятым еще в 2016 году законом, запрещающий пропаганду тоталитарной идеологии.
«Это памятник лжи, – сказал во время сноса одного из монументов в городе Глубчице глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий. – В 1945 году советы нас не освободили, они принесли нам новое рабство».
По словам Навроцкого, современная Россия по сути унаследовала эту идеологию, и сейчас это привело к трагическим последствиям в виде развязанной Кремлем войны против Украины.
«В конце концов, это символ системы, дух которой все еще жив в сегодняшней Российской Федерации и которая – руководствуясь своими ценностями и своим взглядом на мир – несет смерть современным украинцам в XXI веке», – сказал глава польского Института исторической памяти.
В четверг снос памятников и заявления Навроцкого прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Это чудовищная ложь, – сказал Песков (цитата по агентству Интерфакс). – Очередная попытка оболванивать молодое поколение поляков и растить их, вскармливая, питая этой ложью и провоцируя ненависть к русским».
«Граждане России, других республик, которые входили в состав Советского Союза, погибли, освобождая Польшу», – добавил Песков.
Какие монументы были снесены
По словам главы польского Института национальной памяти, в стране остается около 30 монументов советским воинам, хотя их постепенно сносят. Как уточняет польское агентство ПАП, с учетом четырех только что снесенных мемориалов с начала года в стране было разрушено уже восемь подобных памятников.
По данным ПАП, монумент «В благодарность Красной армии» был установлен в городском парке Глубчице в 1945 году. Он посвящен памяти советских военных, погибших в этом районе во время войны.
Памятник в Бычине также установили в 1945 году, он посвящен памяти 38 солдат Красной армии, которые погибли во время боев за город. В 1950-е годы останки советских военнослужащих были перенесены на другие кладбища, однако монумент остался.
Памятник в городе Боболице в 1945 году построили сами красноармейцы. Изначально под ним также лежали тела шести советских военных, погибших во время боев, однако затем останки были перезахоронены.
Четвертый монумент из тех, что были снесены в четверг, находился у леса неподалеку от города Сташув. На нем была надпись: «На этом месте 12 января 1945 года в 4 часа утра войска Первого Украинского фронта Советской армии под командованием маршала Конева ураганным огнем начали зимнее наступление, в ходе которого была освобождена Польша и разбит нацизм. Слава непобедимой Советской армии!».
Памятники советским воинам в последние месяцы активно сносят также в странах Балтии.