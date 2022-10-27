«Памятники лжи». В Польше снесены сразу четыре монумента воинам Красной армии

«Граждане России, других республик, которые входили в состав Советского Союза, погибли, освобождая Польшу», – добавил Песков.

Какие монументы были снесены

По словам главы польского Института национальной памяти, в стране остается около 30 монументов советским воинам, хотя их постепенно сносят. Как уточняет польское агентство ПАП, с учетом четырех только что снесенных мемориалов с начала года в стране было разрушено уже восемь подобных памятников.

Памятник около Сташува Фото: EPA

По данным ПАП, монумент «В благодарность Красной армии» был установлен в городском парке Глубчице в 1945 году. Он посвящен памяти советских военных, погибших в этом районе во время войны.

Памятник в Бычине также установили в 1945 году, он посвящен памяти 38 солдат Красной армии, которые погибли во время боев за город. В 1950-е годы останки советских военнослужащих были перенесены на другие кладбища, однако монумент остался.

Памятник в городе Боболице в 1945 году построили сами красноармейцы. Изначально под ним также лежали тела шести советских военных, погибших во время боев, однако затем останки были перезахоронены.

Четвертый монумент из тех, что были снесены в четверг, находился у леса неподалеку от города Сташув. На нем была надпись: «На этом месте 12 января 1945 года в 4 часа утра войска Первого Украинского фронта Советской армии под командованием маршала Конева ураганным огнем начали зимнее наступление, в ходе которого была освобождена Польша и разбит нацизм. Слава непобедимой Советской армии!».