Мартин Мёльдер, научный сотрудник Института политических исследований Йохана Скитте Тартуского университета, говорит в связи со скандалом, разразившимся вокруг председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам от Партии реформ Марко Михкельсона, что, хотя подробности этого откровения может быть не известно публике, знание все равно будет тяготить.
Мартин Мёльдер: каким людям мы позволяем представлять нас?
Мартин Мёльдер: каким людям мы позволяем представлять нас?
«Действуя в серой зоне, если это касалось финансовых вопросов, политиков или политические партии в эстонской политике в итоге прощали, или такие вопросы забывали, замалчивали. Так и быть с ними. Действовать в серой зоне, если это касается другого человека, тем более несовершеннолетнего, это морально совсем из другой категории», – говорит Мёльдер. По его мнению, немыслимо, чтобы кто-то с такими скелетами в шкафу продолжал заниматься политикой.
«Это не в первую очередь проблема безопасности, так как такого человека могут шантажировать. Это моральная проблема, вопрос о том, людей с какой моральной структурой мы позволяем представлять страну и принимать политические решения за нас», – заключил Мёльдер.
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