Мартин Мёльдер: каким людям мы позволяем представлять нас?

«Действуя в серой зоне, если это касалось финансовых вопросов, политиков или политические партии в эстонской политике в итоге прощали, или такие вопросы забывали, замалчивали. Так и быть с ними. Действовать в серой зоне, если это касается другого человека, тем более несовершеннолетнего, это морально совсем из другой категории», – говорит Мёльдер. По его мнению, немыслимо, чтобы кто-то с такими скелетами в шкафу продолжал заниматься политикой.