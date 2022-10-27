IN MEMORIAM ⟩ генетик АНДРЕС ВЕСКЕ (4.7.1965 - 23.10.2022)

С 2007 по 2016 год он был директором Института генной технологии ТТУ, а с 2007 года является членом правления Эстонского общества генетики человека.

Исследования Андреса Веске были посвящены генетическим и молекулярным механизмам, которые контролируют формирование аксональных связей (так называемого "белого вещества") между нервными клетками. Внимание также было уделено "разгадке" наследственных синдромов, связанных с нарушениями в эмбриональном и постнатальном развитии белого вещества. Андрес также участвовал в исследованиях, выявляющих связь между размером белого вещества и интеллектом. Поскольку молекулы (семафорины, плексины), участвующие в развитии аксональных связей, изучаемых группой Веске, важны в патологическом развитии некоторых (мозговых) опухолей, он также был руководителем проекта в этом направлении в Эстонском центре развития технологий исследования рака в 2005-2015 гг.

Также Андрес участвовал в популяризации науки во многих средних школах Эстонии, кульминацией которой стала серия углубленных лекций по генной технологии для учащихся гимназии имени Густава Адольфа. Он был желанным и актуальным комментатором новостей в своей области, а также рецензентом учебников по генной инженерии на родном языке для высших школ и университетов (проф. Хейнару - "Генетика", проф. Ремм - "Биоинформатика").

Кроме того, Андрес внес свой вклад в энциклопедию TEA, составив статьи по молекулярной биологии, биохимии и генетики.

Одним из особых научных интересов Андреса была история генетики - и естественных наук в целом - с особым акцентом на евгенику. В сотрудничестве с историком медицины Кеном Каллингом он опубликовал статью "К лучшему человеческому роду" в журнале Horisont, а вместе с историком Лаури Вахтре - эссе о природе человека в Postimees. Андреса будут помнить как мудрого и исключительно эрудированного коллегу, прекрасного лектора и теплого друга. Не будучи навязчивым "человеком из народа", он был настоящим товарищем, который вдохновлял и коллег, и студентов. Самым искренним отзывом о его увлекательном, приветливом и относительно неформальном стиле преподавания стало искреннее признание одного из студентов: "Все наши преподаватели могли бы быть более похожими на Веске".

Коллеги также помнят его как страстного кулинара, собирателя грибов с чувствительным нюхом, библиофила и поклонника прог-рока.

Андрес был женат на Риине Веске, биологе (1966-1994), а их сын Яак (р. 1993) выбрал изучение истории. Андреса будут помнить его сын Яак со спутницей, спутница Андреса Ани и его семья.



Фото: Marja Roostalu

Прощание с Андре состоится в пятницу, 28 октября, в 14.00 в крематории Memoris (Валдеку 113, Таллинн).

Последним местом упокоения станет кладбище Рахумяэ.