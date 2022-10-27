Все наши преподаватели могли бы быть более похожими на Веске!
IN MEMORIAM ⟩ генетик АНДРЕС ВЕСКЕ (4.7.1965 - 23.10.2022)
23 октября в возрасте 57 лет скончался генетик Андрес Веске, любимый и очень уважаемый лектор и исследователь Таллиннского технологического университета (ТТУ), в последние годы также Таллиннского университета.
Андрес родился 4 июля 1965 года в Таллинне в семье Ану и Арго. Окончив в 1983 году 43-ю среднюю школу (ныне "Tehnikagümnaasium") с серебряной медалью, он начал изучать биологию на факультете биологии и географии Тартуского государственного университета.
В 1980-х годах обучение студентов биологии и географии в Тартуском технологическом университете имело несколько важных отличительных особенностей по сравнению с сегодняшним днем. Обучение позволяло увидеть просторы Советского Союза, как добровольно, например, в походах, так и принудительно (2-летняя военная служба для юношей). Андрес прошел военную службу в Литве, а походы и путешествия совершал по пустыням и горам Центральной Азии, а также по древним городам Бухара, Самарканд и др.
Андрес познакомился с экспериментальными исследованиями в Институте общей и молекулярной патологии Тартуского университета под руководством профессора Ааво-Вальдура Микельсааре. Получив в 1991 году диплом клеточного биолога, Андрес поступил в Медицинский университет Любека, а затем в Гамбургский университет, где в 1998 году получил степень доктора философии в области генетики человека и генетики врожденных дефектов зрения у чистокровных собак.
С 2002 года до кончины он занимал различные должности - доцента, старшего научного сотрудника, старшего преподавателя - в Институте генной инженерии ТТУ, а затем в Институте химии и биотехнологии.
С 2007 по 2016 год он был директором Института генной технологии ТТУ, а с 2007 года является членом правления Эстонского общества генетики человека.
Исследования Андреса Веске были посвящены генетическим и молекулярным механизмам, которые контролируют формирование аксональных связей (так называемого "белого вещества") между нервными клетками. Внимание также было уделено "разгадке" наследственных синдромов, связанных с нарушениями в эмбриональном и постнатальном развитии белого вещества. Андрес также участвовал в исследованиях, выявляющих связь между размером белого вещества и интеллектом. Поскольку молекулы (семафорины, плексины), участвующие в развитии аксональных связей, изучаемых группой Веске, важны в патологическом развитии некоторых (мозговых) опухолей, он также был руководителем проекта в этом направлении в Эстонском центре развития технологий исследования рака в 2005-2015 гг.
Также Андрес участвовал в популяризации науки во многих средних школах Эстонии, кульминацией которой стала серия углубленных лекций по генной технологии для учащихся гимназии имени Густава Адольфа. Он был желанным и актуальным комментатором новостей в своей области, а также рецензентом учебников по генной инженерии на родном языке для высших школ и университетов (проф. Хейнару - "Генетика", проф. Ремм - "Биоинформатика").
Кроме того, Андрес внес свой вклад в энциклопедию TEA, составив статьи по молекулярной биологии, биохимии и генетики.
Одним из особых научных интересов Андреса была история генетики - и естественных наук в целом - с особым акцентом на евгенику. В сотрудничестве с историком медицины Кеном Каллингом он опубликовал статью "К лучшему человеческому роду" в журнале Horisont, а вместе с историком Лаури Вахтре - эссе о природе человека в Postimees. Андреса будут помнить как мудрого и исключительно эрудированного коллегу, прекрасного лектора и теплого друга. Не будучи навязчивым "человеком из народа", он был настоящим товарищем, который вдохновлял и коллег, и студентов. Самым искренним отзывом о его увлекательном, приветливом и относительно неформальном стиле преподавания стало искреннее признание одного из студентов: "Все наши преподаватели могли бы быть более похожими на Веске".
Коллеги также помнят его как страстного кулинара, собирателя грибов с чувствительным нюхом, библиофила и поклонника прог-рока.
Андрес был женат на Риине Веске, биологе (1966-1994), а их сын Яак (р. 1993) выбрал изучение истории. Андреса будут помнить его сын Яак со спутницей, спутница Андреса Ани и его семья.
Прощание с Андре состоится в пятницу, 28 октября, в 14.00 в крематории Memoris (Валдеку 113, Таллинн).
Последним местом упокоения станет кладбище Рахумяэ.
От Института химии и биотехнологии ТТУ: Ричард Тамме и Индрек Коппель.