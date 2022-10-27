Сына друга Путина отпустили из-под ареста в Норвегии

Апелляционный суд в норвежском городе Холугаланн отпустил из-под стражи Андрея Якунина, которого полиция заподозрила в незаконной слежке. Об этом в четверг, 27 октября, сообщают телекомпании NRK и TV2.

Задержанный – сын Владимира Якунина, бывшего главы РЖД и доверенного лица президента РФ Владимира Путина. В середине октября Андрея Якунина арестовали за запуск дрона над архипелагом Шпицберген, у него изъяли электронные устройства. Якунин обжаловал это решение.

Адвокаты указали в суде на то, что в законе нет строгого определения летательных аппаратов. Они сослались на Управление гражданской авиации Норвегии (CAAN), которое не считает воздушными судами беспилотники, используемые для развлечения. Защитники настаивали на том, что, поскольку Якунин является гражданином не только России, но и Великобритании, его дело следует рассматривать иначе, чем другие случаи. В заключение они заявили, что санкции, нарушение которых вменяют Якунину, противоречат договору о Шпицбергене, подписанному и Россией, и Великобританией.