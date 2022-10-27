Прийт Сибул: хорошо, что такие вещи не остаются тайной

Прийт Сибул сказал, что, то, что сделал председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон, стало для него полнейшим шоком.

«Если все это было, и я понимаю, что нельзя сказать обратное, что этого не было, то после таких вещей человек уязвим, и чем выше он на посту, тем нереальнее для него как либо действовать».