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Прийт Сибул: хорошо, что такие вещи не остаются тайной

Улла Лянтс
, журналист
Прийт Сибул: хорошо, что такие вещи не остаются тайной
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Прийт Сибуль.
Прийт Сибуль. Фото: Riigikogu

Председатель фракции «Отечества» в Рийгикогу Прийт Сибул, комментируя дело Марко Михкельсона, сказал, что хорошо, что такие вещи раскрываются и не остаются тайной. По его мнению, такой поступок делает человека уязвимым.

Прийт Сибул сказал, что, то, что сделал председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон, стало для него полнейшим шоком.

«Если все это было, и я понимаю, что нельзя сказать обратное, что этого не было, то после таких вещей человек уязвим, и чем выше он на посту, тем нереальнее для него как либо действовать».

Он добавил: «хорошо, что такие вещи выходят на свет и не остаются тайной».

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