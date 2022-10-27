Председатель фракции «Отечества» в Рийгикогу Прийт Сибул, комментируя дело Марко Михкельсона, сказал, что хорошо, что такие вещи раскрываются и не остаются тайной. По его мнению, такой поступок делает человека уязвимым.
Прийт Сибул: хорошо, что такие вещи не остаются тайной
Прийт Сибул: хорошо, что такие вещи не остаются тайной
Прийт Сибул сказал, что, то, что сделал председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон, стало для него полнейшим шоком.
«Если все это было, и я понимаю, что нельзя сказать обратное, что этого не было, то после таких вещей человек уязвим, и чем выше он на посту, тем нереальнее для него как либо действовать».
Он добавил: «хорошо, что такие вещи выходят на свет и не остаются тайной».
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