ЕЦБ вновь сильно ударил по инфляции. Это укрепит курс евро?

Курс евро к доллару: ниже или выше паритета?

Столь решительные действия ФРС стали основной причиной наблюдавшегося с начала года снижения курса евро к доллару. Он укреплялся главным образом потому, что более высокий уровень процентной ставки в США вел к перетоку капиталов в Америку, поскольку повышал доходность вложений в американские государственные облигации и другие денежные инструменты. Тенденцию усилили война в Украине и связанный с ней энергетический кризис в Европе.

Все это привело к тому, что курс европейской валюты, составлявший в начале 2022 года 1,14 доллара, в первой половине июля впервые за двадцать лет снизился до паритета с американской денежной единицей, иными словами, 1 евро стал стоить 1 доллар.

С конца августа за евро почти все время давали меньше одного доллара, в конце сентября курс европейской валюты даже опускался до уровня 0,96. Однако примерно за неделю до нынешнего заседания руководства ЕЦБ, когда резкое повышение ставки стало, по мнению экспертов, неизбежным, котировки пошли вверх, так что к 27 октября евро вновь стал котироваться чуть выше паритета.

Удержится ли евро на более высоком, чем в предыдущие недели, уровне, покажет будущее. Во всяком случае существенное повышение ставки ЕЦБ несколько увеличивает его шансы на дальнейшее укрепление, хотя руководство банка всегда подчеркивает, что не стремиться напрямую влиять на обменный курс. Однако на следующем заседании 15 декабря оно с большой долей вероятности продолжит ужесточение своей денежно-кредитной политики, хотя, возможно, уже не столь большими шагами. Впрочем, до этого еще дважды будет заседать ФРС.