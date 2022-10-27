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Скорость домашнего интернета в Эстонии ниже, чем в России и Молдове

Карл-Роберт Пухм
Скорость домашнего интернета в Эстонии ниже, чем в России и Молдове
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Хотя теоретически по сетевому кабелю потребитель может получить доступ к Интернету быстрее, чем по воздуху, в Эстонии это часто не так.
Хотя теоретически по сетевому кабелю потребитель может получить доступ к Интернету быстрее, чем по воздуху, в Эстонии это часто не так. Фото: Alessandro Bianchi

Хотя Эстонию любят позиционировать как цифровую страну, скорость домашнего интернета здесь ниже даже таких «цифровых гигантов», как Россия, Молдова, Болгария или Сербия.

Более опытный интернет-пользователь, вероятно, знает, что, если скорость интернета кажется не совсем правильной, стоит зайти на speedtest.net и проверить ее. Поскольку десятки миллионов пользователей по всему миру заходят на этот сайт, чтобы измерить свою скорость, на основе собранной информации также можно сделать выводы о скорости интернета в разных странах. К сожалению, результаты Эстонии совсем не достойны ИТ-страны. Если мы находимся на 33-м месте в категории мобильной передачи данных, то медианный результат домашнего фиксированного соединения (57 Мбит/с) занимает в таблице только 64-е место. Все соседние с нами страны находятся на более высоких местах и ​​разницы между месяцами нет.

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