Скорость домашнего интернета в Эстонии ниже, чем в России и Молдове

Более опытный интернет-пользователь, вероятно, знает, что, если скорость интернета кажется не совсем правильной, стоит зайти на speedtest.net и проверить ее. Поскольку десятки миллионов пользователей по всему миру заходят на этот сайт, чтобы измерить свою скорость, на основе собранной информации также можно сделать выводы о скорости интернета в разных странах. К сожалению, результаты Эстонии совсем не достойны ИТ-страны. Если мы находимся на 33-м месте в категории мобильной передачи данных, то медианный результат домашнего фиксированного соединения (57 Мбит/с) занимает в таблице только 64-е место. Все соседние с нами страны находятся на более высоких местах и разницы между месяцами нет.