Богатейший человек планеты, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск закрыл сделку по приобретению социальной сети Twitter за 44 млрд долларов и возглавил компанию.
Илон Маск возглавил Twitter и уволил топ-менеджеров
Поскольку управление соцсетью перешло к Маску, генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули руководство компании, сообщает Financial Times.
«Мне сообщили, что бывший генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру и не вернутся, поскольку начинается эра Маска», – написал, в свою очередь, корреспондент CNBC Дэвид Фейбер.
Сделка по приобретению Twitter должна была быть закрыта до пятницы – в противном случае Маска ждало судебное разбирательство, в котором его шансы на победу оценивались невысоко.
Накануне сообщалось, что несколько банков начали перечислять средства на специальный счет для финансирования сделки.
Поскольку Twitter перешла в частные руки, акции соцсети будут сняты с торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщается на сайте NYSE.
Инновационная соцсеть
Маск ранее обещал сократить рабочие места и расходы в Twitter, делая соцсеть более инновационной. Он утверждал, что его интерес к платформе не связан с зарабатыванием денег.
По словам предпринимателя, он хотел таким образом «помочь человечеству», чтобы у него была «общая цифровая городская площадка».
Он также пообещал ослабить правила модерации контента на платформе и снять блокировки, в том числе с бывшего президента США Дональда Трампа.
Ожидается, что Маск будет исполнять обязанности главы компании до тех пор, пока не подберет новое руководство.
Накануне он приехал в штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско, чтобы встретиться с сотрудниками. Он вошел в здание с раковиной в руках, обыгрывая таким образом популярный мем.
Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022
Сообщалось, что он также сказал некоторым сотрудникам, что не намерен сокращать 75% рабочих мест, как об этом писали некоторые американские СМИ.
Длительная сделка
Илон Маск в апреле стал крупнейшим акционером Twitter, выкупив сразу 9,1% акций компании. Стоимость сделки составила 2,64 млрд долларов, что означало общую оценку Twitter на уровне почти 30 млрд долларов.
Бизнесмен заявил, что готов выкупить оставшиеся акции еще дороже – по 54,2 доллара за каждую, что довело сумму сделки до рекордной – 44 млрд долларов.
Однако уже в июле Маск передумал, заявив, что компания не предоставила ему подробной информации о фейковых аккаунтах, существующих на платформе.
В соцсети заявили, что на самом деле Маск передумал из-за того, что акции к тому времени несколько упали в цене, и заявили о намерении судиться.
В начале октября Маск передумал и заявил через адвокатов, что готов предложить за контрольный пакет акций ту же цену, что и в апреле – $54.20 за акцию, или 44 млрд. за весь пакет.
Многие аналитики считают, что 44 млрд долларов, которые Маск заплатил за соцсеть – слишком высокая цена, учитывая падение стоимости многих технологических компаний и борьбу Twitter за привлечение пользователей и рост.
Сам Маск не отрицал, что переплачивает. «Twitter – это актив, который долгое время просто томился, но имеет невероятный потенциал, хотя очевидно, что я и другие инвесторы сейчас переплачивают за Twitter», – говорил он в недавнем выступлении.