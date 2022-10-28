Лавли Перлинг: самое главное в этой ситуации – приватность ребенка

«Во-первых, это действие является морально и этически нежелательным. В этом нет никаких сомнений, – сказала лидер Правых. – Любая эксплуатация несовершеннолетнего в любом виде достойна осуждения».

Она признала, что комментировать эту историю с точки зрения бывшего генпрокурора невозможно, так как всех подробностей дела она не знает. По словам Перлинг, исходя из того, что было описано в газетном материале, осталось неясным, прекратили ли производство по делу или вообще его не возбуждали, из-за чего возникает много вопросов. «Поскольку я не знаю возраста детей, характера этих действий, комментировать ситуацию я не могу. Могу только сказать, что вопросы однозначно есть, но надеюсь, что правовая система качественно вынесет свою позицию по этому вопросу», – сказала она.

«В-третьих – неважно, политик я, прокурор или человек, в данный момент самое главное в этой ситуации – это приватность ребенка. Почему? Потому что он имеет право на будущее», – сказала Перлинг.