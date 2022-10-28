Бывший генеральный прокурор и нынешний председатель Партии правых Лавли Перлинг прокомментировала скандал, разразившийся вокруг председателя Комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона (Партия реформ) и заявила, что человеку, ведущему себя подобным образом, в политике не место.
Лавли Перлинг: самое главное в этой ситуации – приватность ребенка
«Во-первых, это действие является морально и этически нежелательным. В этом нет никаких сомнений, – сказала лидер Правых. – Любая эксплуатация несовершеннолетнего в любом виде достойна осуждения».
Она признала, что комментировать эту историю с точки зрения бывшего генпрокурора невозможно, так как всех подробностей дела она не знает. По словам Перлинг, исходя из того, что было описано в газетном материале, осталось неясным, прекратили ли производство по делу или вообще его не возбуждали, из-за чего возникает много вопросов. «Поскольку я не знаю возраста детей, характера этих действий, комментировать ситуацию я не могу. Могу только сказать, что вопросы однозначно есть, но надеюсь, что правовая система качественно вынесет свою позицию по этому вопросу», – сказала она.
«В-третьих – неважно, политик я, прокурор или человек, в данный момент самое главное в этой ситуации – это приватность ребенка. Почему? Потому что он имеет право на будущее», – сказала Перлинг.
По поводу очередного ущерба для репутации политиков она сказала, что хоть такие случаи совершенно не на пользу обществу, люди могут вставить свое слово. «Приближаются выборы, и мы можем это изменить. Совершенно очевидно, что требования к тем, кто занимается политикой, должны быть повышены: в плане содержания, в плане их интеллекта, морали и этики, в плане их поведения», – перечислила Перлинг.