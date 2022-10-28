Ушедший весной с должности главного тренера эстонского баскетбольного клуба «Калев/Крамо» Робертс Штельмахерс успел постоять во главе двух клубов. Теперь он получил волчий билет и в чешском клубе высшей лиги «Нимбурк».
Скандальный бывший тренер «Калева/Крамо» вновь ославился
Штельмахерс, который три прошлых сезона руководил лучшим клубом Эстонии, этим летом заключил контракт с голландским клубом «Лейден». Однако летом он решил перейти в «Нимбурк», который является 19-кратным чемпионом Чехии. Там ему предложили двухлетний договор.
Однако сезон пошел не так, как ожидалось. «Нимбурк» оказался в чешской лиге лишь на пятом месте, выиграно только три игры. В лиге чемпионов они даже не открывали победный счет. Теперь «Нимбурк» сообщил, что несмотря на долгосрочный контракт, они решили завершить сотрудничество со Штельмахерсом.
Скандальная смена клубов, которая произошла летом, нашла отражение как в голландских, так и в СМИ Латвии. Президент «Лейдена» Марсель Вербург признал, что еще никогда не слышал ничего абсурднее.
«В начале июля, находясь в полном сознании, он заключил с нами договор, но теперь ушел в другой клуб», - сказал он.
Латвийскому порталу Sportacentrs Штельмахерс сообщил, что «Нимбурк» просто сделал ему лучшее предложение и он попробовал прийти с «Лейденом» к компромиссу.
«Такие возможности подворачиваются нечасто. Поэтому решил так поступить. Кроме того, чешский клуб предложил двухлетний контракт, что, по сравнению с договором на год, разумеется, лучше», - сказал Штельмахерс.