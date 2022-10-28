Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило в четверг, что на этой неделе оно проведет независимую проверку заявлений России о так называемой грязной бомбе в Украине.
МАГАТЭ проведет независимую проверку заявлений о «грязной бомбе»
«Инспекторы МАГАТЭ проведодят независимую проверку для выявления любого перенаправления ядерных материалов, находящихся под гарантиями, а также незаявленного производства или переработки ядерных материалов. Проверка обеспечит отсутствие какой-либо деятельности, связанной с незадекларированным ядерным материалом», – сказал представитель агентства Рафаэль Гросси.
Агентство также заявило, что оно проинспектировало один из двух объектов месяц назад и не обнаружило никаких признаков незаявленной ядерной деятельности или каких-либо материалов.
Президент России Владимир Путин ранее в тот же день вновь заявил о том, что Киев готовится применить «грязную бомбу», и добавил, что МАГАТЭ должна как можно скореее проинспектировать ядерные объекты в Украине.
«Говорят, что МАГАТЭ может приехать и проинспектировать ядерные объекты Украины. Мы за. Это нужно сделать как можно быстрее», – сказал Путин в клубе «Валдай».
«Грязная бомба» – это обычное взрывчатое вещество, к которому добавлен радиоактивный или другой опасный материал, способный рассеяться при детонации. Москва обвинила Украину в подготовке такой «грязной бомбы» против российских войск.
«Я приказал (министру обороны Сергею) Шойгу позвонить всем своим коллегам и сообщить им о плане», – сказал Путин.
На прошлой неделе Шойгу повторял эти утверждения, в общении с предстаителями многих других стран, включая Францию, США, Великобританию, Китай и Индию.
Франция, США и Великобритания отвергли это заявление, а глава НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Россия, вероятно, попытается использовать заведомо ложное заявление в качестве предлога для эскалации.
Киев подозревает, что Россия, вынужденная обороняться на востоке и юге Украины, может сама использовать грязную бомбу и обвинить в этом Украину, чтобы оправдать применение тактического ядерного оружия.