В четверг в Валга произошла тяжелая авария: при столкновении двух автомобилей пострадали три человека.
Фото ⟩ В Валга произошла тяжелая авария, пострадали три человека
ДТП произошло около 21:00 на углу улиц Пикк и Петсери. Столкнулись Audi и Opel. Очевидец рассказал, что Opel двигался по улице Пикк по главной дороге, когда ему наперерез с улицы Петсери выехал автомобиль Audi. В результате столкновения Opel отбросило на расположенный вблизи перекрестка дом. Удар был настолько сильный, что, по словам очевидца, с другой стороны дома отвалились кирпичи.
На место происшествия сразу же вызвали скорую помощь. «У водителя белой машины была окровавлена голова, когда он вышел из своего транспортного средства. У пассажира была рана на затылке», – описал один из участников дорожного движения.
Руководитель спасательных работ Алар Вааренд сказал, что пострадали три человека: В Opel находились отец и сын, за рулем Audi – женщина. «Все пострадавшие прошли медосмотр в Валгаской больнице». Руководитель спасательных работ добавил, что спасатели устранили угрозу возгорания и покрыли пролившееся топливо абсорбентом. «Для нас это был относительно спокойный вызов, пострадавших сразу же передали скорой помощи», – сказал Вааренд.
Полиция уточнила, что ДТП произошло, так как 30-летняя женщина на Audi A6 не уступила дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю Opel Combo. За рулем Opel Combo был 62-летний мужчина.