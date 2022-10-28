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Северная Корея запустила две ракеты в Японское море

AFP/BNS
Северная Корея запустила две ракеты в Японское море
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лидер северной кореи Ким Чен Ын
лидер северной кореи Ким Чен Ын Фото: KCNA/EPA

Северная Корея сегодня запустила две баллистические ракеты малой дальности, заявили вооруженные силы Южной Кореи.

В то же время Сеул и Вашингтон предупредили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может быть близок к проведению еще одного ядерного испытания.

Ракетные испытания Северной Кореи проходят в то время, когда Южная Корея и США завершают 12-дневные совместные военно-морские учения.

Пхеньян расценил эти учения как подготовку к вторжению, тем самым оправдывая ракетные испытания, которые он называет «контрмерой» предпологаемой военной агрессии США.

Военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея в пятницу запустила две баллистические ракеты из района города Тхончхон в провинции Канвондо.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил во вторник парламенту, что Пхеньян уже завершил подготовку к своему седьмому ядерному испытанию.

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