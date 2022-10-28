Банк Эстонии приостанавливает продажу золотой монеты Liivimaa (Ливония) в интернет-магазине и в музейном магазине Центробанка, поскольку обнаружен производственный дефект, из-за которого со временем на монете появляются пятна.
Банк Эстонии приостанавливает продажу золотой монеты Liivimaa
Банк Эстонии приносит свои извинения купившим золотую монету и подтверждает, что всем, кто купил бракованную монету, либо вернут деньги, либо взамен выдадут новую качественную монету.
«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы купившие монету быстро получили взамен качественную новую монету. При желании люди могут вернуть свои деньги. Мы очень сожалеем, что такое произошло, и приносим свои извинения тем, кто уже купил золотую монету», – сказал начальник отдела наличных денег Банка Эстонии Райт Роосве, по словам которого, важно, чтобы люди, стремясь тщательнее проверить купленные золотые монеты, не открывали капсулу самостоятельно, так как поверхность монеты может быть легко повреждена в процессе вскрытия. В результате частичного осмотра монет установлено, что среди них есть бракованные, и все монеты требуют дополнительного контроля качества. В большинстве случаев дефект невозможно обнаружить невооруженным глазом, он выявляется только с помощью микроскопа или увеличительного стекла.
Банк Эстонии в сотрудничестве с португальским монетным двором, отчеканившим монеты, в настоящее время срочно анализирует причины, по которым мог произойти производственный дефект, чтобы его не повторять. Центробанк также работает над срочным выпуском новых высококачественных золотых монет.
Монеты, произведенные на монетном дворе Португалии, поступили в Банк Эстонии в июне, этому предшествовал контроль качества на монетном дворе. Когда монеты прибыли, Банк Эстонии провел дополнительный комплексный контроль качества: была проверена каждая монета и проведена выборочная проверка с помощью увеличительного стекла и микроскопа. Во время контроля качества в июне не было обнаружено пятен или других проблем.
Тираж золотой монеты Liivimaa 3000 экземпляров. Монета отчеканена на португальском монетном дворе.
Тем, кто купил монету в интернет-магазине Omniva, будет отправлено электронное письмо с более подробной информации. Ожидается, что это письмо придет в ближайшие дни, как только Центробанк получит больше информации от производителя монет. Письмо будет отправлено всем покупателям, вне зависимости от того, получили они уже монету или еще нет. В любом случае люди могут либо отказаться от покупки, либо получить качественную новую монету.
Тех, кто купил монеты в музейном магазине Банка Эстонии, Центробанк просит вернуть купленные монеты в музейный магазин для проверки качества. Затем у покупателя есть возможность либо отказаться от покупки и получить возмещение, либо договориться об обмене монеты на новую высококачественную монету.
Дополнительную информацию о золотой монете можно получить по телефону 66 80 650 или по электронной почте: Museumpood@eestipank.ee