Банк Эстонии приостанавливает продажу золотой монеты Liivimaa

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы купившие монету быстро получили взамен качественную новую монету. При желании люди могут вернуть свои деньги. Мы очень сожалеем, что такое произошло, и приносим свои извинения тем, кто уже купил золотую монету», – сказал начальник отдела наличных денег Банка Эстонии Райт Роосве, по словам которого, важно, чтобы люди, стремясь тщательнее проверить купленные золотые монеты, не открывали капсулу самостоятельно, так как поверхность монеты может быть легко повреждена в процессе вскрытия. В результате частичного осмотра монет установлено, что среди них есть бракованные, и все монеты требуют дополнительного контроля качества. В большинстве случаев дефект невозможно обнаружить невооруженным глазом, он выявляется только с помощью микроскопа или увеличительного стекла.