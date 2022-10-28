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Что произошло в тот день? Полиция установила личность мужчины, который приставал на улице к девушке

София Солдатенко
, reporter
Что произошло в тот день? Полиция установила личность мужчины, который приставал на улице к девушке
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Полицейские. Иллюстративное фото.
Полицейские. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В соцсетях активно распространялся пост с рассказом обеспокоенной матери: на автовокзале в Йыхви к ее дочери приставал какой-то мужчина. Полиция установила личность подозрительного человека, выяснила детали произошедшего и провела превентивную беседу. В полиции заверили, что у жителей города нет причин для беспокойства.

Как уже ранее писал Rus.Postimees в последнее время в Facebook по группам, которые в основном связаны с Ида-Вирумаа, стал распространяться пост, в котором говорится, что в воскресенье, 23 октября, в 11:20 на автобусном вокзале в Йыхви мужчина в возрасте 45 лет навязчиво приставал к дочери автора публикации.

По словам матери, посторонний взрослый человек пытался познакомиться с ее дочерью, залез в карман девушки, чтобы насильно пожать ей руку. Хотя дочери автора уже есть 18, выглядит она младше своего возраста. Мать сообщила, что как только подозрительный человек узнал, что дочь совершеннолетняя, он расстроился и сказал, что тогда она не подходит, похлопал ее по плечу и ушел. «Предупредите детей, чтобы были аккуратнее», – призвала автор поста, добавив, что заявление в полицию подано.

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