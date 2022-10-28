В соцсетях активно распространялся пост с рассказом обеспокоенной матери: на автовокзале в Йыхви к ее дочери приставал какой-то мужчина. Полиция установила личность подозрительного человека, выяснила детали произошедшего и провела превентивную беседу. В полиции заверили, что у жителей города нет причин для беспокойства.
Для подписчиков
Что произошло в тот день? Полиция установила личность мужчины, который приставал на улице к девушке
Что произошло в тот день? Полиция установила личность мужчины, который приставал на улице к девушке
Как уже ранее писал Rus.Postimees в последнее время в Facebook по группам, которые в основном связаны с Ида-Вирумаа, стал распространяться пост, в котором говорится, что в воскресенье, 23 октября, в 11:20 на автобусном вокзале в Йыхви мужчина в возрасте 45 лет навязчиво приставал к дочери автора публикации.
Ключевые слова