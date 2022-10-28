Зимой обледенелые дороги, низкие температуры и снежные бури могут стать серьезным испытанием для водителей и их автомобилей. Именно поэтому необходимо заранее подготовить свой автомобиль к самому холодному времени года и убедиться, что все работает исправно. Автомобильные эксперты из carVertical подготовили список полезных советов, которые помогут избежать проблем на дороге зимой.
Как подготовить свой автомобиль к зиме
Защитите кузов от коррозии
Производители автомобилей постоянно ищут пути повышения эффективности двигателя, комфортабельности езды и безопасности пассажиров. Однако не все из них вкладывают средства в хорошую защиту от коррозии, которая может стать серьезной проблемой уже через несколько зим.
Владельцы автомобилей, которые хотят защитить свой автомобиль от ржавчины, могут предпринять относительно легкие защитные меры. Например, мытье автомобиля хотя бы один-два раза в месяц поможет удалить соль, но нет 100% гарантии, что через год или два кузов не подвергнется коррозии.
Наиболее эффективным способом защиты автомобиля от коррозии является использование средств защиты от ржавчины, которые можно наносить на шасси автомобиля. Один слой антикоррозийной защиты значительно продлит срок службы автомобиля.
Осмотрите щетки стеклоочистителя
Зимний сезон непредсказуем – сильная метель может ухудшить видимость и поставить под угрозу вашу жизнь. Поэтому стеклоочистители вашего автомобиля должны быть в состоянии убирать снег.
В зависимости от производителя, умеренное использование стеклоочистителей может привести к их износу в течение года. После этого стеклоочистители уже не могут удалять грязь и воду с прежней эффективностью. Кроме того, изношенные стеклоочистители склонны царапать лобовое стекло.
Проверьте форсунки омывателя ветрового стекла и замените жидкость омывателя, соответствующую сезону
Жидкость для омывателя ветрового стекла делится на две категории: летняя и зимняя. Хотя внешне они выглядят одинаково, летние и зимние стеклоомывающие жидкости имеют разный состав, который помогает им достичь максимальной эффективности при соответствующих условиях. Например, летняя омывающая жидкость помогает эффективно удалять жучков и насекомых, в то время как зимняя омывающая жидкость безупречно работает при удалении соли и толстого слоя грязи.
Более того, при понижении температуры летняя омывающая жидкость начинает замерзать и засоряет всю систему стеклоомывателя, включая форсунки. Чтобы избежать этих ненужных проблем, слейте жидкость стеклоомывателя перед зимой и замените ее на подходящую зимнюю омывающую жидкость, содержащую активные ингредиенты, такие как глицерин.
Проверьте аккумулятор
Средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет три-четыре года. Конечно, срок службы аккумулятора зависит от различных факторов, но большинство водителей склонны менять аккумулятор только в экстренных случаях.
Чтобы не оказаться застигнутым врасплох неправильно разряженным аккумулятором, проверьте состояние батареи до наступления зимы. На большинстве аккумуляторов есть индикатор, показывающий состояние батареи. Включите зажигание и посмотрите на индикатор. Если напряжение батареи низкое, индикатор загорается красным, а если она в хорошем состоянии - зеленым. Когда батарея разряжена и больше не может использоваться, она становится черной.
Используйте резиновые или пластиковые напольные коврики
Хотя тканевые коврики делают салон автомобиля более уютным, у них есть несколько недостатков. Особенно зимой, когда ковровые коврики становятся просто полотенцами для впитывания влаги, которая затем испаряется на стекла и замерзает изнутри.
Прервать эту неприятную тенденцию можно очень быстро. Просто замените тканевые коврики на резиновые или пластиковые. Кроме того, резиновые или пластиковые коврики служат дольше, они не пачкаются, помогают бороться с ржавчиной и защищают пол вашего автомобиля.
Забудьте о своем скребке для льда
Ранним зимним утром люди спешат уехать на машине, не убрав как следует снег и лед со стекол. К сожалению, такое безрассудное поведение представляет опасность как для них самих, так и для других водителей.
«Попасть в аварию из-за того, что вы не смогли полностью удалить лед и снег на лобовом и других стеклах, – довольно распространенное явление. Любое повреждение нанесет урон вашему автомобилю и его стоимости, не говоря уже о риске для здоровья», – говорит эксперт.
Если ваш автомобиль стоит зимой на улице, то велика вероятность того, что вы используете скребок для удаления льда и снега со стекол. Это не самый эффективный способ. Существует широкий ассортимент антиобледенителей и размораживающих жидкостей, которые помогут растопить лед и снег в мгновение ока.
Подготовка автомобиля к зиме должна стать естественной частью привычного распорядка дня каждого водителя. Это снижает риск попасть в ДТП и столкнуться с различными проблемами на дороге. Хорошо отремонтированные автомобили имеют более высокую остаточную стоимость, что будет выгодно владельцам, когда они решат продать свой автомобиль.