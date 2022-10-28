Как подготовить свой автомобиль к зиме

Защитите кузов от коррозии

Производители автомобилей постоянно ищут пути повышения эффективности двигателя, комфортабельности езды и безопасности пассажиров. Однако не все из них вкладывают средства в хорошую защиту от коррозии, которая может стать серьезной проблемой уже через несколько зим.

Владельцы автомобилей, которые хотят защитить свой автомобиль от ржавчины, могут предпринять относительно легкие защитные меры. Например, мытье автомобиля хотя бы один-два раза в месяц поможет удалить соль, но нет 100% гарантии, что через год или два кузов не подвергнется коррозии.

Наиболее эффективным способом защиты автомобиля от коррозии является использование средств защиты от ржавчины, которые можно наносить на шасси автомобиля. Один слой антикоррозийной защиты значительно продлит срок службы автомобиля.

Осмотрите щетки стеклоочистителя

Зимний сезон непредсказуем – сильная метель может ухудшить видимость и поставить под угрозу вашу жизнь. Поэтому стеклоочистители вашего автомобиля должны быть в состоянии убирать снег.

В зависимости от производителя, умеренное использование стеклоочистителей может привести к их износу в течение года. После этого стеклоочистители уже не могут удалять грязь и воду с прежней эффективностью. Кроме того, изношенные стеклоочистители склонны царапать лобовое стекло.

Проверьте форсунки омывателя ветрового стекла и замените жидкость омывателя, соответствующую сезону