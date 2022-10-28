Фирма-девелопер Bonava вручила ключи владельцам новых квартир во второй очереди микрорайона Järveotsa Kodu, а также возместила расходы на коммунальные услуги на год вперед.
Покупатели новых квартир на год будут избавлены от коммунальных платежей
В новом микрорайоне у озера Харку в общей сложности будет построено пять многоквартирных домов на 174 квартиры, а к осени 2023 года завершится создание полноценной жилой среды с продуманными зонами для отдыха и игр. Во второй очереди Järveotsa Kodu было закончено строительство пяти- и восьмиэтажного домов на Тасанди, 1 и Тасанди, 3, в которых 74 двух-, трех- и четырехкомнатных квартиры площадью от 40 до 80,7 м².
Первый жилой дом микрорайона Järveotsa Kodu по адресу Тасанди, 8 был построен в конце 2021 года и теперь полностью заселен. В домах второй очереди есть еще несколько свободных квартир, ожидающих заселения. Жилые дома третьей очереди будут готовы к передаче покупателям осенью 2023 года.
Наступила осень и начался новый отопительный сезон с использованием электроэнергии по новым тарифам. Чтобы первый год в новом доме прошел без забот, Bonava решила возместить коммунальные и административные расходы покупателей новых квартир в течение года.
«Квартиры в новостройках явно более энергоэффективны, чем в старых многоквартирных домах, а расходы домохозяйств на бытовые нужды в последнее время выросли. Поэтому мы хотим поддержать молодые семьи, которые являются нашей основной целевой группой, в принятии решений о покупке», — прокомментировал член правления Bonava Лаури Лааноя.