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Фото ⟩ На шоссе грузовик выехал в кювет

Арвед Брейдакс
На шоссе грузовик выехал в кювет
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В волости Рыуге утром в пятницу, 28 октября, в кювет съехал грузовик, водитель которого не пострадал, однако движение на одной полосе дороги на некоторое время было перекрыто.

Департамент шоссейных дорог сообщил об аварии на 202-м километре шоссе Рига-Псков в 7:15. На месте выяснилось, что грузовик Man частично выехал в кювет на пересечении международной трассы и дороги Козе-Кябли.

Водитель грузовика с сербским номерным знаком рассказал, что пытался развернуться на перекрестке, но в темноте неправильно оценил дорожные условия и одним колесом выехал в кювет.

Грузовик перевозит каучук. По словам водителя, помощь уже утром была на пути к нему, чтобы вытащить грузовик из кювета. Видимых повреждений на машине не было.

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