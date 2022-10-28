В волости Рыуге утром в пятницу, 28 октября, в кювет съехал грузовик, водитель которого не пострадал, однако движение на одной полосе дороги на некоторое время было перекрыто.
Фото ⟩ На шоссе грузовик выехал в кювет
На шоссе грузовик выехал в кювет
Департамент шоссейных дорог сообщил об аварии на 202-м километре шоссе Рига-Псков в 7:15. На месте выяснилось, что грузовик Man частично выехал в кювет на пересечении международной трассы и дороги Козе-Кябли.
Водитель грузовика с сербским номерным знаком рассказал, что пытался развернуться на перекрестке, но в темноте неправильно оценил дорожные условия и одним колесом выехал в кювет.
Грузовик перевозит каучук. По словам водителя, помощь уже утром была на пути к нему, чтобы вытащить грузовик из кювета. Видимых повреждений на машине не было.