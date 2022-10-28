Фото ⟩ На шоссе грузовик выехал в кювет

Департамент шоссейных дорог сообщил об аварии на 202-м километре шоссе Рига-Псков в 7:15. На месте выяснилось, что грузовик Man частично выехал в кювет на пересечении международной трассы и дороги Козе-Кябли.

Водитель грузовика с сербским номерным знаком рассказал, что пытался развернуться на перекрестке, но в темноте неправильно оценил дорожные условия и одним колесом выехал в кювет.