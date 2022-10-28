Совместное учреждение EAS и KredEx выделило Eesti Energia 584 950 евро на подготовку строительства на территории шахты «Эстония» в Ида-Вирумаа первого в Эстонии гидроаккумулятора. Эксперты считают, что он обеспечит гибкость и стабильность электроэнергетической системы Эстонии.
Почти 600 тысяч евро получит Eesti Energia на гидроаккумулятор
Eesti Energia сообщила, что готова выйти на рынок с гидроаккумулятором в 2025-2026 годах в соответствии с планами синхронизации Elering, когда будут созданы необходимые рынки системных услуг. Гидроаккумулятор предлагает решение сразу нескольких задач, потому что, помимо обеспечения надежности поставок, он способствует внедрению возобновляемой энергии, помогает достичь безотходного производства на пути к углеродно нейтральной химической промышленности на базе экономики замкнутого цикла и повторно использует промышленную территорию.
Целью программы прикладных исследований EAS и KredEx является поддержка эстонских предприятий в развитии наукоемких продуктов и технологий. «Экономическая стратегическая цель Эстонии – производство, имеющее более высокую дополнительную ценность. Однако для этого требуется разработка более умных и дорогих продуктов и услуг, а значит, проведение прикладных исследований. В то же время, этап прикладных исследований является рискованным, поскольку инвестиции большие, и нет уверенности в успехе разработки, именно поэтому государство поддерживает амбициозные технологические проекты наподобие разработок Eesti Energia», – сказал руководитель по развитию программы прикладных исследований EAS Каупо Реэде.
Эксперты компании отмечают, что станция мощностью до 225 мегаватт будет работать как большой аккумулятор. Ее верхний резервуар будет построен на фундаменте из пустой породы, а в качестве нижнего резервуара будет использоваться закрытая шахта.
При недостатке электроэнергии в энергосистеме вода из верхнего резервуара по трубам будет поступать в электротурбину, преобразующую энергию течения в электрическую, далее вода будет попадать в нижний резервуар. Когда электричество будет дешевым, вода будет закачиваться обратно, чтобы при необходимости повторить процесс. Станция начнет работу в 2026 году.
По словам директора проекта Eesti Energia Вельо Александрова, разработка идет хорошими темпами: анализ технического решения вместе с предварительной оценкой влияния на окружающую среду будет завершен в начале нового года, после чего будет проведено предварительное проектирование с необходимыми исследованиями. По плану предварительные работы по проектированию должны быть завершены к концу 2023 года, а инвестиционное решение должно быть принято в первой половине 2024 года.
«Обеспечение энергетической безопасности и энергетической независимости Эстонии за счет собственных активов важнее, чем когда-либо прежде. В связи с планируемым не позднее 2026 года подключением к энергосистеме континентальной Европы, чрезвычайно важно, чтобы в странах Балтии были созданы необходимые энергетические рынки и производственные или накапливающие активы, с помощью которых можно обеспечить надежность поставок максимально экологичным и выгодным способом», – сказал Александров.
«Международный интерес к гидроаккумулятору «Эстония» очень высок, потому что это уникальный проект. В течение следующего года при поддержке программы прикладных исследований EAS и KredEx мы с партнерами проведем основательные и разносторонние исследования, которые должны дать уверенность в том, что наше решение работает», – добавил он.
В результате предварительного проектирования будет уточнен размер и окупаемость инвестиции, а в ходе предварительной оценки влияния на окружающую среду станет ясно, какие экологические требования и условия необходимо учитывать при ее строительстве. Принятие инвестиционного решения запланировано на начало 2024 года.
Уникальным решение Eesti Energia является и потому, что напор гидроаккумулирующей электростанции, то есть высота между верхним и нижним водохранилищами, увеличивается за счет повторного использования пустой породы, возникающей при обогащении сланца шахты «Эстония». Также проект делает особенным использование шахты в качестве водохранилища для гидроэлектростанции.