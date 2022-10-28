Почти 600 тысяч евро получит Eesti Energia на гидроаккумулятор

По словам директора проекта Eesti Energia Вельо Александрова, разработка идет хорошими темпами: анализ технического решения вместе с предварительной оценкой влияния на окружающую среду будет завершен в начале нового года, после чего будет проведено предварительное проектирование с необходимыми исследованиями. По плану предварительные работы по проектированию должны быть завершены к концу 2023 года, а инвестиционное решение должно быть принято в первой половине 2024 года.

«Обеспечение энергетической безопасности и энергетической независимости Эстонии за счет собственных активов важнее, чем когда-либо прежде. В связи с планируемым не позднее 2026 года подключением к энергосистеме континентальной Европы, чрезвычайно важно, чтобы в странах Балтии были созданы необходимые энергетические рынки и производственные или накапливающие активы, с помощью которых можно обеспечить надежность поставок максимально экологичным и выгодным способом», – сказал Александров.

«Международный интерес к гидроаккумулятору «Эстония» очень высок, потому что это уникальный проект. В течение следующего года при поддержке программы прикладных исследований EAS и KredEx мы с партнерами проведем основательные и разносторонние исследования, которые должны дать уверенность в том, что наше решение работает», – добавил он.

В результате предварительного проектирования будет уточнен размер и окупаемость инвестиции, а в ходе предварительной оценки влияния на окружающую среду станет ясно, какие экологические требования и условия необходимо учитывать при ее строительстве. Принятие инвестиционного решения запланировано на начало 2024 года.