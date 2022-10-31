В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет об учителях, их нехватке и профессиональном выгорании. Естественно, в студии будет затронута и наболевшая тема перехода русскоязычных школ на эстонский язык.
Представитель SA Noored kooli: чувство миссии не поможет купить в магазине молоко и хлеб
В студии неоднократно звучал вопрос, как привлечь специалистов в школы. Особенно остро это касается педагогов мужского пола. По оценке представителя организации Noored kooli Анны Смертиной-Мяэорг чем больше мужчин приходит в профессию, тем ощутимее растут зарплаты в этой сфере.
«Тут должен сработать эффект, который сработал в ИТ-сфере. Мало кто знает, но у истоков этой сферы стояли женщины. Например, женщины-программисты в NASA зарабатывали очень мало. Как только в этой сфере начали поднимать зарплаты, туда стало приходить все больше и больше мужчин. Это грустная тема, но как только больше мужчин приходит в определенную сферу, там начинают расти зарплаты. В медицине мы видим обратный эффект, чем больше женщин, тем меньше мотивация им платить достойные зарплаты. Несмотря на то, что сейчас 2022 год, мужчины ориентируются на то, как прокормить семью, а все работы, предполагающие миссию, достаются женщинам. Как будто миссия поможет мне купить в магазине молоко и хлеб. Нет. Не поможет», – сказала эксперт.
Смотрите выпуск под названием «Научи меня, учитель» уже в этот понедельник в 20:30 на канале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.