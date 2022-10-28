Спецдокладчик ООН: власть мстит бежавшим белорусам

«Государство хочет отомстить людям»

«Два года назад людям не давали протестовать, запугивали. Сейчас политика больше похожа на месть, будто государство хочет отомстить людям за то, что произошло в 2020 году. Власти занимаются охотой на ведьм, они пытаются наказать всех, кто попытался и посмел критиковать их политику, а также тех, кто критикует роль, которую играет Беларусь в российской агрессии в Украине. Предпринимаются специальные усилия для того, чтобы показывать диссидентов как опасных экстремистов, террористов, которые являются угрозой для страны», – считает спецдокладчик по Беларуси.

По ее словам, к таким мерам можно отнести изменения, внесенные в последнее время в законодательство, в частности, о расширении применения смертной казни в Беларуси, а также о проведении заочных судов над людьми, которые выехали из страны, и лишении уехавших белорусского гражданства.

Белорусы редко просят статус беженца

Авторам доклада не удалось подсчитать точное количество уехавших из Беларуси в последние два года, поскольку власти РБ такой информации не предоставляют, а в принимающих государствах часто это невозможно из-за особенностей миграционной политики.

Среди стран, куда, чаще всего, уезжают белорусы: Польша, Литва, Латвия, Германия, Чехия, Эстония. В 2020 и 2021 годах в лидерах была Украина, но из-за войны белорусским гражданам пришлось вновь переезжать – многие перебрались в Грузию.