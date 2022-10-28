Можно взять жилищный кредит и в среднем возрасте, а часть выплат оставить даже на пенсионный период, если вы уверены, что сможете обслуживать кредит и после выхода на пенсию.
Стоит ли людям в возрасте 50+ обращаться за кредитом на покупку жилья?
Люди среднего возраста часто боятся, что банк не даст им кредит на покупку жилья, как из-за их возраста, так и из-за того, что их доход в ближайшем будущем может снизиться. Однако это не так, поскольку, как и в случае с молодыми людьми, удовлетворение ходатайства о кредите, поданное человеком среднего возраста, зависит в первую очередь от его платежеспособности.
По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, людям в возрастной группе 50+, безусловно, имеет смысл обращаться за кредитом, если это необходимо. «Перед подачей заявления стоит посетить банк для получения консультации, чтобы хорошо взвесить все возможные плюсы и минусы», – говорит Ребане.
Для этой возрастной группы при ходатайстве о долгосрочном кредите следует также учитывать пенсионный возраст, изменения в доходах и, возможно, несколько сократить срок кредитования.
«Вполне естественно, что доходы людей будут немного снижаться по мере выхода на пенсию, – сказал Ребане. – Если часть периода погашения кредита приходится на пенсионный возраст, мы можем вместе рассчитать, насколько хорошо заявитель сможет обслуживать кредит».
Как правило, платежи по кредиту не должны превышать 30–40% ежемесячного дохода семьи. Также учитывается, например, сфера деятельности заявителя и его планы на пенсию: намерен ли он работать долгое время и позволяет ли ему это его профессия. Действительно, в некоторых профессиях можно работать до глубокой старости, а в других – нет.
«Часто люди среднего возраста хорошо подготовлены к выходу на пенсию. Они уже заранее позаботились о том, чтобы их уровень жизни в этот период не упал, у них есть вложения в пенсионные ступени и другие сбережения», – говорит Ребане.
По словам Ребане, в Эстонии также уходит в прошлое представление о том, что недвижимость покупается на всю жизнь. «Все более естественным кажется обмен большого дома на меньший, когда дети покидают родное гнездо, – говорит Ребане. – Это имеет хороший экономический смысл, и часто дает вам приличный дополнительный резерв, которым вы сможете наслаждаться на пенсии».
Согласно статистике Luminor, люди возрастной группы 50+ покупают недвижимость для своих детей, обменивают свое нынешнее большое жилье на меньшее, либо меняют место жительства в связи с разводом или передачей своей нынешней недвижимости детям.