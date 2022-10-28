Стоит ли людям в возрасте 50+ обращаться за кредитом на покупку жилья?

Люди среднего возраста часто боятся, что банк не даст им кредит на покупку жилья, как из-за их возраста, так и из-за того, что их доход в ближайшем будущем может снизиться. Однако это не так, поскольку, как и в случае с молодыми людьми, удовлетворение ходатайства о кредите, поданное человеком среднего возраста, зависит в первую очередь от его платежеспособности.