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Председатель фракции реформистов: Михкельсона надо оставить главой комиссии по иностранным делам

rus.postimees.ee
Председатель фракции реформистов: Михкельсона надо оставить главой комиссии по иностранным делам
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Март Вырклаев.
Март Вырклаев. Фото: Tairo Lutter

По оценке председателя фракции Партии реформ в Рийгикогу Марта Вырколаэва, замешанный в фотоскандале Марко Михкельсон мог бы остаться председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам, поскольку он очень компетентен во внешней политике, сообщает портал ERR.

Вырклаэв сказал ERR, что должность председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам важна, и что Михкельсон имеет многолетний опыт работы на этой должности, поэтому сейчас нет необходимости снимать его с нее.

«Марко дал свои объяснения. Сегодня мы доверяем нашему человеку, объяснениям нашего человека, и считаем, что Марко, с его многолетним политическим опытом, его связями, он является подходящим человеком на эту должность», – сказал Вырклаэв, обосновав, что правоохранительные органы не возбудил дела против Михкельсона и не наказали его.

Вырклаэв сказал, что, поскольку партийцы не видели фотографий и не знают подробностей дела, осуждать человека преждевременно, но заявил, что, конечно, на политиках лежит более высокая ответственность.

Каллас: это досадный инцидент

По словам лидера Партии реформ, премьер-министра Каи Каллас, об инциденте с председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоном она знала уже на стадии формирования правительства.

«Я могу положиться, что полиция и Совет по защите детей разобрались с этим инцидентом. Никакого расследования в отношении Марко не начато, а предыстория этого дела – очень сложный спор и конфликтные отношения между родителями детей. Самое главное в этой ситуации – защитить частную жизнь детей», – написала Каллас в соцсетях.

Премьер-министр отметила, что это досадный инцидент, который сильно затрагивает частную жизнь людей, поэтому следует избегать преждевременных выводов и политической жажды мести.

В четверг Postimees написал, что Марко Михкельсон попался на неуместных фотографиях ребенка.

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