Председатель фракции реформистов: Михкельсона надо оставить главой комиссии по иностранным делам

Вырклаэв сказал ERR, что должность председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам важна, и что Михкельсон имеет многолетний опыт работы на этой должности, поэтому сейчас нет необходимости снимать его с нее.

«Марко дал свои объяснения. Сегодня мы доверяем нашему человеку, объяснениям нашего человека, и считаем, что Марко, с его многолетним политическим опытом, его связями, он является подходящим человеком на эту должность», – сказал Вырклаэв, обосновав, что правоохранительные органы не возбудил дела против Михкельсона и не наказали его.

Вырклаэв сказал, что, поскольку партийцы не видели фотографий и не знают подробностей дела, осуждать человека преждевременно, но заявил, что, конечно, на политиках лежит более высокая ответственность.

Каллас: это досадный инцидент

По словам лидера Партии реформ, премьер-министра Каи Каллас, об инциденте с председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоном она знала уже на стадии формирования правительства.

«Я могу положиться, что полиция и Совет по защите детей разобрались с этим инцидентом. Никакого расследования в отношении Марко не начато, а предыстория этого дела – очень сложный спор и конфликтные отношения между родителями детей. Самое главное в этой ситуации – защитить частную жизнь детей», – написала Каллас в соцсетях.

Премьер-министр отметила, что это досадный инцидент, который сильно затрагивает частную жизнь людей, поэтому следует избегать преждевременных выводов и политической жажды мести.