Персона недели ⟩ Мартин и Март Хельме: «лечить» своих, чтоб чужие дивились

Для услаждения кремлевского слуха

Ольга Скабеева, горячая проповедница войны в Украине, назвала Мартина Хельме редким европейским политиком, у которого «хватает мудрости и смелости указывать на подлинных виновников европейского энергокризиса», к которому Россия якобы не имеет никакого отношения. Мартину Хельме волей-неволей пришлось комментировать ситуацию, в которой он удостоился похвал российской пропаганды. Он призвал эстонскую общественность не обращать внимания на то, что говорится на официальном российском телевидении, и подчеркнул, что в своем выступлении на таллиннском митинге он и в мыслях не имел оправдывать Путина. На самом же деле он хотел сказать, что электричество в Эстонии дорожает из-за действий эстонского правительства, которое под нажимом Брюсселя консервирует эстонскую сланцевую энергетику.

Однако, как очень часто происходит в последнее время с отцом и сыном Хельме, даже когда они активно отвергают обвинения в случайном или осознанном обслуживании интересов Кремля, им не удается от него отдалиться. Именно так произошло и в этот раз, потому что Мартин Хельме, принявшись перечислять вслед за энергетическими просчетами и другие ошибки правительства Каи Каллас, начал упрекать его в необузданном прибытии в Эстонию «десятков тысяч славян». А именно – украинских беженцев и русских беглецов, часть из которых якобы может образовать тут «пятую колонну». Вероятно, Хельме-младший хотел поспекулировать на нередких в последнее время опасениях, что среди военных беженцев из Украины порой находятся и такие, чей родной язык – русский и чьи симпатии в этой войне могут быть на стороне агрессора. Но на деле вышло так, что слова председателя партии EKRE, надменно смешавшего украинцев и русских в общую «славянскую кучу», прозвучали вполне в унисон с шовинистской концепцией «одного народа», которую Владимир Путин использует как одно из главных идеологических обоснований затеянной им войны.