Глава партии EKRE Мартин Хельме на прошлой неделе открещивался от щедрых комплиментов, сделанных ему на российском ТВ одной из самых одиозных российских пропагандисток Ольгой Скабеевой. В программе «60 минут» она восторженно процитировала речь, которую Мартин Хельме произнес 16 октября на митинге в Таллинне. По словам политика, ответственность за высокие цены на энергоносители лежит не на Путине, развязавшем войну в Украине, а на главе эстонского правительства и главе Еврокомиссии, бесстыдно склоняющих Эстонию к «зеленому повороту».
Персона недели ⟩ Мартин и Март Хельме: «лечить» своих, чтоб чужие дивились
Для услаждения кремлевского слуха
Ольга Скабеева, горячая проповедница войны в Украине, назвала Мартина Хельме редким европейским политиком, у которого «хватает мудрости и смелости указывать на подлинных виновников европейского энергокризиса», к которому Россия якобы не имеет никакого отношения. Мартину Хельме волей-неволей пришлось комментировать ситуацию, в которой он удостоился похвал российской пропаганды. Он призвал эстонскую общественность не обращать внимания на то, что говорится на официальном российском телевидении, и подчеркнул, что в своем выступлении на таллиннском митинге он и в мыслях не имел оправдывать Путина. На самом же деле он хотел сказать, что электричество в Эстонии дорожает из-за действий эстонского правительства, которое под нажимом Брюсселя консервирует эстонскую сланцевую энергетику.
Однако, как очень часто происходит в последнее время с отцом и сыном Хельме, даже когда они активно отвергают обвинения в случайном или осознанном обслуживании интересов Кремля, им не удается от него отдалиться. Именно так произошло и в этот раз, потому что Мартин Хельме, принявшись перечислять вслед за энергетическими просчетами и другие ошибки правительства Каи Каллас, начал упрекать его в необузданном прибытии в Эстонию «десятков тысяч славян». А именно – украинских беженцев и русских беглецов, часть из которых якобы может образовать тут «пятую колонну». Вероятно, Хельме-младший хотел поспекулировать на нередких в последнее время опасениях, что среди военных беженцев из Украины порой находятся и такие, чей родной язык – русский и чьи симпатии в этой войне могут быть на стороне агрессора. Но на деле вышло так, что слова председателя партии EKRE, надменно смешавшего украинцев и русских в общую «славянскую кучу», прозвучали вполне в унисон с шовинистской концепцией «одного народа», которую Владимир Путин использует как одно из главных идеологических обоснований затеянной им войны.
К этому можно добавить и определенно неудачное определение «фюрер Еврокомиссии», которое Мартин Хельме применил на том же митинге к Урсуле фон дер Ляйен. Трудно представить, чтобы такой выверт не понравился Ольге Скабеевой и ее коллегам. Им тоже очень по нраву обвинять ЕС в пронацистской ориентации. Вспомним и то, что Март Хельме, сооснователь EKRE и предшественник своего сына на посту главы партии, выступая совсем недавно в Рийгикогу, предрек скорый спад украинского контрнаступления и возвращение военной инициативы в российские руки. По сути, он тем самым повторил мантры, которые без особого энтузиазма твердят российские военачальники. То есть Мартин Хельме может сколько угодно утверждать, что EKRE приглянулась российской пропаганде то ли случайно, то ли по злому умыслу, но в действительности лидеры эстонских консерваторов-народников постоянно ведут себя так, чтобы вызвать воодушевление в Кремле.
Борьба за власть и понятный мир
Правда, Мартин Хельме все-таки не зашел в своих последних нападках на украинских беженцев так далеко, как в свое время делал его отец.
Вспомним, как в середине апреля этого года Март Хельме выступил с заявлением, что прием украинских беженцев приведет Эстонию к эпидемии ВИЧ-инфекции, а также к росту проституции, поскольку, по его оценке, многие украинские беженки в Эстонии могут начать торговать своим телом. Март Хельме говорил это, когда весь мир ужасался свидетельствам страшных преступлений (в том числе сексуального характера), совершенных российскими оккупантами против украинских жителей в Буче. В тех условиях словоизлияния Марта Хельме воспринимались как особенно кощунственные. Но лидеров EKRE ничто не способно удержать от декларирования их теорий, среди которых особое предпочтение отдается союзу ксенофобии с мизогинией.
Нежелание Марта Хельме контролировать себя привело даже к международному скандалу, когда еще в бытность главой МВД он обратил внимание на то, что финский премьер Санна Марин когда-то работала продавщицей. По его мнению, это была хорошая иллюстрация слов Ленина о кухарке, управляющей государством.
Хорошо заметно, что именно половая принадлежность Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен больше всего провоцирует лидеров EKRE. То же можно сказать и про случай Кейт Пентус-Розиманнус, чей переход на работу в Европейскую счетную палату Март Хельме попытался на прошлой неделе «криминализировать». Успешность женщин в большой политике кажется лидерам эстонских народников-консерваторов такой же досадной блажью наступившей эпохи, как ветровая энергетика, прививки от ковида или запрет пушного звероводства.
Однако борьба, которую сейчас ведут отец и сын Хельме, на самом деле, конечно, не столько гендерная, сколько политическая. Ввиду крайней сложности международного положения Кая Каллас вынуждена выступать с заявлениями на темы внешней политики чаще, чем обращать внимание на внутреннюю. Это позволяет лидерам находящейся в оппозиции EKRE называть Каллас «забившей» на интересы собственного народа и выставлять себя в глазах этого народа совестливой альтернативой. Мартин Хельме заявляет, что потребителей в Эстонии можно обеспечить электроэнергией по 30 евро за мегаватт-час, получая при этом прибыль.
В ответ на это министр предпринимательства Кристьян Ярван («Отечество») говорит, что Мартин Хельме не понимает, как работает электричество. Точнее, так: может, и понимает, но в преддверии выборов рассчитывает, что львиная доля избирателей не вникает в тонкости ценообразования в сфере энергетики. Поэтому и бросается фантазиями в расчете на отклик в сердцах «простых людей».
Март Хельме
• 1949 – родился в Пярну.
• 1973–1975 – редактор отдела марксизма-ленинизма издательства Eesti Raamat.
• 1977–1986 – старший редактор литературного отдела журнала Pioneer.
• 1995–1999 – посол Эстонии в России.
• 1999–2000 – вице-канцлер МИД Эстонии.
• 2005–2009 – советник депутата Европарламента Тунне Келама.
• 2013–2020 – председатель партии EKRE.
• 2015–2019 – депутат Рийгикогу.
• 2019–2020 – министр внутренних дел.
• 2020 – депутат Рийгикогу.
Источник: https://et.wikipedia.org
Кошмар Каи Каллас: двое из ларца
Кая Каллас, которая ведет Партию реформ на выборы под лозунгом «Эстония в надежных руках», использует риторику, из которой следует, что самым опасным сценарием для страны является ее попадание в четыре руки семьи Хельме. В мирные времена такие тревоги могли бы показаться избыточными. В относительно спокойной международной обстановке победа EKRE на одних парламентских выборах могла бы пойти Эстонии даже на пользу.
Политологии хорошо известно, что крах и путь в забвение радикальных популистских партий в демократических странах начинается с их реального прихода к власти. У EKRE уже есть опыт пребывания в правящей коалиции в роли среднего брата, но нынешние рейтинги позволяют с легкостью вообразить их в качестве старшего. Однако именно текущая ситуация кажется крайне неподходящей для того, чтобы Эстония тяжело, но быстро и с выработкой долгосрочного иммунитета переболела бы ультраправым популизмом. Сейчас было бы крайне досадно, если бы за счет Эстонии среди лидеров стран ЕС у интересов Кремля появился еще один – в комплект к Виктору Орбану – бессовестный адвокат.
И дело тут не только в испорченной репутации. Впору было бы говорить и об ослаблении безопасности Эстонии. Трудно в полной мере рассчитывать на готовность союзников помогать в отражении атак потенциального агрессора стране, чья власть имеет с этим агрессором много общего. Так, Путин говорил, что спасает Донбасс от терминов «родитель №1» и «родитель №2», то есть от того же, чем пугает Эстонию EKRE. И если Венгрия находится на изрядном расстоянии от России, то Эстонии с ее географией так рисковать никак нельзя.
Мартин Хельме
• 1976 – родился в Таллинне.
• 2000–2002 – учитель Таллиннской гимназии Кристийне. • 2003–2004 – руководитель SA Uurimiskeskus Vaba Euroopa.
• 2004–2007 – редактор зарубежных новостей портала Delfi.
• 2008-2009 – руководитель проектов SA Virumaa Muuseumid.
• 2009–2015 – глава издательства Kunst.
• 2015–2019 – депутат Рийгикогу.
• 2019–2021 – министр финансов.
• 2020 – председатель партии EKRE.
• 2021 – депутат Рийгикогу.
Источник: https://et.wikipedia.org/