Галерея ⟩ Открылся крупнейший в Эстонии животноводческий комплекс

Ранее были построены три современных коровника для дойных коров, хлев для животных с особыми потребностями и хлев для ждущих потомство животных. За последние два года также были построены хранилища для силоса и соломы, молочная кухня и моечное отделение. Владелец компании Silikaat Grupp вложил в строительство комплекса 10 миллионов евро.