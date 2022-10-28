Предприятие Mangeni PM, работающее в Коксвере в волости Пыхья-Сакала, объявило в четверг, что их огромная ферма полностью готова. Лента была перерезана по случаю завершения восьми хлевов для телят и пяти хлевов для молодняка.
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Галерея ⟩ Открылся крупнейший в Эстонии животноводческий комплекс
Открылся крупнейший в Эстонии животноводческий комплекс
Ранее были построены три современных коровника для дойных коров, хлев для животных с особыми потребностями и хлев для ждущих потомство животных. За последние два года также были построены хранилища для силоса и соломы, молочная кухня и моечное отделение. Владелец компании Silikaat Grupp вложил в строительство комплекса 10 миллионов евро.
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