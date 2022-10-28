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Галерея ⟩ Открылся крупнейший в Эстонии животноводческий комплекс

Эгон Валдару
Открылся крупнейший в Эстонии животноводческий комплекс
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За два года было возведено 13 хлевов и других зданий и сооружений. Silikaat Grupp в течение двух лет инвестировала 10 миллионов евро в строительство комплекса.
За два года было возведено 13 хлевов и других зданий и сооружений. Silikaat Grupp в течение двух лет инвестировала 10 миллионов евро в строительство комплекса. Фото: Marko Saarm

Предприятие Mangeni PM, работающее в Коксвере в волости Пыхья-Сакала, объявило в четверг, что их огромная ферма полностью готова. Лента была перерезана по случаю завершения восьми хлевов для телят и пяти хлевов для молодняка.

Ранее были построены три современных коровника для дойных коров, хлев для животных с особыми потребностями и хлев для ждущих потомство животных. За последние два года также были построены хранилища для силоса и соломы, молочная кухня и моечное отделение. Владелец компании Silikaat Grupp вложил в строительство комплекса 10 миллионов евро.

Целостная ферма

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