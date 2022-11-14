«Я не ожидала, что мой умный, начитанный, любимый папа поддержит войну»: как война в Украине рушит наши семьи

Война в Украине стала причиной конфликтов самых близких людей, которые, казалось бы, всегда шли нога в ногу и не имели разногласий ни по каким вопросам. Однако друзья перестают общаться, родители отказываются от детей, а семьи продолжают рушиться. Rus.Postimees связался с теми, кто прервал связь с близкими из-за войны в Украине и согласился поделиться своими историями.
Репутация превыше всего
Александр (имя изменено – прим.ред) больше двух месяцев не поддерживает контакт с частью своей семьи из-за разногласий, связанных с войной в Украине. Все это время он взвешивал, стоит ли написать им или позвонить. Недавно вышла телепередача, где Александр был одним из героев. Когда его родственники увидели этот сюжет, железный занавес опустился еще ниже.
«За что мне потенциально могло прилететь от тех, кто его посмотрит? За мои слова о том, что поклонников Путина и его войны стоит отправить в любимую ими страну? Или за то, что буду делать в случае нападения на мой дом? Я готов обсуждать это с любым человеком в надежде прийти к какому-то общему пониманию», – говорит Александр.
Однако, Александра обвинили лишь в том, что он рассказал на всю страну о разногласиях в семье.
Александра очень расстроил тот факт, что его родных не беспокоят причины, по которым они прекратили общание, а лишь то, что другие о них подумают. Не беспокоит война и тот факт, что они поддерживают Путина, не беспокоит то, что они потеряли контакт с близким человеком, а то, что другие подумают о их хрупком, идеальном мире, который выставлен на витрину их жизни.
«Я не понимаю, почему многие люди должны вздрагивать от звонков родственников, думая, что их опять будут за что-то отчитывать, рассказывать как они неправы в своих решениях? Почему мы слышим столько грязи от самых близких людей?, – задается вопросом Александр. – Знаете, уважаемые родители, от скольких ваших детей я слышал о том, что они не хотят быть похожими на вас? На изуродованных в душе людей, несчастных, но продолжающих калечить самых близких. Тех, кто должен первым прийти на помощь в случае беды.
Я не понимаю, почему многие люди должны вздрагивать от звонков родственников, думая, что их опять будут за что-то отчитывать, рассказывать как они неправы в своих решениях?
Меня мразью, падалью, предателем не называл ни один человек, с которым у меня даже самые плохие отношения. А в семье я это слышал. И знаете, что самое дерьмовое? То, что через какое-то время они просто улыбнутся тебе и скажут, как тебя любят. Словно ни-че-го и не было».
Отличается мнение – значит «либераст» и «навальненок»
Анна (имя изменено – прим.ред) переехала из России в Эстонию несколько лет назад. О тех трудностях, с которыми ежедневно сталкиваются люди, живущие в России, она знает не по наслышке.
И об отсутствии альтернатив, и о выученной беспомощности, из-за которой люди не ходят на выборы, полагая, что там и без них «сами все решат», и о том, что мнение нужно выражать только «правильное», а если твое мнение отличается от «линии партии», ты «либераст» и «навальненок», который «продался Западу» и «родину не любит».
Ты можешь ратовать за права человека, возможность выбора, ответственное принятие решений, соблюдение законов, разделение властей и вообще за человеческую жизнь как за базовую ценность – и никто не услышит тебя и не откликнется. Ты просто почему-то все равно автоматически плохой.
Выученная беспомощность берет верх
По словам Анны, российская пропаганда дошла до такой степени, что отказ от поддержки существующей власти автоматически делает тебя отщепенцем: «После начала войны многие говорили, что русский народ выйдет на митинги. Но зная эту «выученную беспомощность», которая долгое время формировалась в сознании русских людей, я была уверена, что большого количества несогласных не будет. Так и случилось».
Анне казалось, что ее родственники, будучи разумными и критически мыслящими людьми, не будут поддерживать военные действия просто потому что их человеческие ценности и принципы возьмут верх. Но и этого не случилось.
«Моя мама, у которой в последние годы вдруг активно начали проявляться "имперские замашки", говорила про войну с усмешкой. Меня крайне задело и ее отношение к беженцам – мол, приедут к вам в Эстонию и понаделают вам проблем. Не увидела я у нее человечного отношения к пострадавшим людям», – вспоминает Анна.
Анна долго думала над тем, почему мама так себя ведет. Вспоминала, как еще в студенческие годы ей предлагали почитать статьи всяких русских экономистов и философов. «Я честно читала и смеялась над ними, потому что, получая хорошее экономическое образование, понимала, что все эти фразы про «Америка скоро рухнет» и «русский мир» – ничего более, чем пустословие», – вспоминает Анна.
Мама Анны относилась пренебрежительно и к странам Балтии – мол, они развалятся, стоит только наступить 2020 году. «Но вот уже 2022, а у нас, хоть и есть свои сложности, в целом все в порядке. Так что и пренебрежительное отношение к украинцам для меня было вполне ожидаемым, но все равно болезненным. Это ведь люди! Большинство из них пострадали, многие лишились родных и близких, кто-то остался без дома, жилья, имущества, работы. Мы лишили их будущего, о котором они мечтали», – говорит Анна.
Я разговариваю с беженцами – та боль, которая видна в их глазах, разрывает сердце. Невозможно к этой боли относиться пренебрежительно.
Сейчас Анна общается со своей мамой довольно редко: созваниваются по праздником, войну не обсуждают. «Я не боюсь выражать свое мнение, нет. Я просто не хочу еще больше в ней разочароваться. Разговор получается пустым, потому что обо всем остальном говорить как-то бессмысленно, когда каждый день гибнут люди», – говорит Анна.
Где же мой любимый, умный, начитанный папа?
С папой, как сначала казалось Анне, у нее было взаимопонимание. По ее словам, он не из тех, кто любит обсуждать такие серьезные вещи по телефону, но по разговорам чувствовалось, что он против происходящего. Несколько раз он даже смеялся над российской пропагандой, которая утверждала, что украинская сторона обстреливает сама себя.
Я была настолько поражена, услышав такую твердую, убежденную глупость, что долго смеялась – наверное, от шока, потому что услышать такое от своего умного, начитанного и любимого папы я не ожидала.
Однако когда в апреле случилось отступление российских войск из-под Киева, и стало ясно, что российская армия расстреливает гражданских, Анна удивилась, услышав от отца, что он в это не поверил. Он агрессивно убеждал ее в том, что убийства гражданских – дело рук самих украинцев, стал говорить о националистических формированиях и о том, что русские не могут иметь к этому отношения, так как «у них множество тактических задач, им не до того, чтобы расстреливать еще и гражданских».
«Я была настолько поражена, услышав такую твердую, убежденную глупость, что долго смеялась – это, наверное, было от шока, потому что услышать такое от своего умного, начитанного и любимого папы я не ожидала. Он начал обвинять меня в том, что я ничего не понимаю и не знаю украинской истории (хотя я еще со времен событий 2014 года и аннексии Крыма начала изучать историю Украины подробнее, чтобы понять происходящее), что я ничего не понимаю и веду себя безответственно (наверное, по отношению к своей стране). Ни на один мой довод он не ответил, напряженный разговор перерос в перепалку, и папа бросил трубку. Вот уже полгода как он со мной не общается», – делится Анна.
Со временем боль утихает
«Первое время я звонила ему, писала сообщения: "Папа, я очень люблю тебя и сильно скучаю. Самое главное – это что мы есть друг у друга, а все недопонимания можно решить мирно", но он не отвечал», – вспоминает Анна.
Первые месяцы были крайне сложными для Анны. Она чувствовала разочарование, ее преследовало ощущение, что отец ее предал. Сейчас же боль утихла, ей не остается ничего, кроме как пожимать плечами: это его выбор.
«Значит, по какой-то причине и в какой-то момент политические разногласия и разные взгляды на войну заставили его разорвать отношения с дочерью. Я все ещё жду его звонка и все ещё буду рада говорить и общаться с ним, но сама больше не звоню – предпочитаю не навязываться», – подытоживает Анна.
Анна много думает над тем, как так получилось: родители, которые ее растили и учили тому, что человеческое достоинство, честность, справедливость, защита слабых, добро и уважение к другим людям – это самые важные ценности, – ценностей этих не разделяют, предпочитая встать на сторону жестокой и кровавой силы порабощения.
Такое ощущение, что машина пропаганды очень удачно сыграла на внутренней боли наших родителей – на развале Советского Союза, на их ощущении «брошенности», над ощущением (которое они сами себе вбили в голову, надо сказать), что после развала Советского Союза над ними смеялся весь мир.
Анна отмечает, что ей очень повезло с русскими друзьями: из близкого круга не нашлось никого, кто бы поддержал войну. Многие из ее друзей и знакомых делают все, что в их силах, лишь бы ее остановить. Ей повезло и с украинскими друзьями: они много общаются и Анна не раз отмечала, что чувствует перед ними стыд и ответственность, но их искреннее и теплое отношение к ней с начала войны не изменилось.
Конфликт поколений
Анна утверждает, что большинство людей в поколении от 20 до 35 лет выступает против войны. Зачастую этому поколению легко найти общий язык с бабушками и дедушками.
«Да, у них тоже в голове могут застревать всякие пропагандистские штампы, но в целом для них – поколения, выросшего во время и после войны, война – это однозначное зло, которого нельзя было допустить. А вот поколение наших родителей (50-65 лет) совсем другое. Такое ощущение, что машина пропаганды очень удачно сыграла на их внутренней боли – на развале Советского Союза, на их ощущении «брошенности», над ощущением (которое они сами себе вбили в голову, надо сказать), что после развала Советского Союза над ними смеялся весь мир. Потому что ничем иным поддержку войны нашими родителями я объяснить не могу. Хотя может, я просто вру себе, что они на самом деле хорошие люди, которые сильно заблуждаются…», – размышляет Анна.
По прошествии семи месяцев войны Анна все еще задается вопросами: «Как же так? Как это все вообще возможно?». Но найти ответы она так и не смогла.
«Да и вряд ли смогу когда-то. Мне кажется, что всю чудовищность происходящих событий русские люди смогут понять только через много лет, когда с их глаз спадет пелена пропаганды, когда они смогут честно признаться себе в том, что их руками проливали кровь и творили зло. Только вот как жить дальше всему русскому народу, когда эта пелена все-таки спадет?», – размышляет Анна.
Прекратить общение – не единственный выход
Среди проблем, с которыми ко мне сейчас обращаются в связи с войной, одна из наиболее сложных – это ссоры с родственниками, с которыми клиенты оказались по разные стороны баррикад. Сложность в том, что в такой ситуации мы оказываемся перед выбором: или сохранить отношения со значимыми для нас людьми, остаться частью семьи, или предать свои взгляды на мир, ценности, политическое устройство.
Чтобы легче было разобраться, как себя вести в таких ситуациях, я использую в качестве примера историю одного моего клиента – Евгения, который со своей женой и детьми живет в Украине, в то время как его мама – в России. Когда он сообщил матери, что в их городе ведутся ожесточенные бои, а его дом обстреливают российские солдаты, его мама сказала: «Не выдумывай, такого просто не может быть!» Эти слова причинили огромную боль Евгению, на глазах которого происходили ужасные вещи, тем более, он мог погибнуть и мог потерять жену и детей.
Рассказывая об этом маме, он ожидал поддержки, а встретил обесценивание – именно так он воспринял ее слова. В ходе нашей работы облегчение Евгению принесло понимание того, что именно происходит с его матерью. У нее не было потребности в его смерти, как и не было желания причинить ему боль специально или отречься от него как от сына. Мама Евгения в данном случае столкнулась с выбором между двумя потребностями: поверить и поддержать своего сына, с одной стороны, и принять политику своего государства – с другой.
Когда наша психика сталкивается с сильным стрессом, то, для того чтобы себя уберечь, она использует разные защитные механизмы. Например, я живу в стране, в которой для комфортной жизни важно быть лояльным к власти, и я верю, что говорит авторитетный человек. Принять, что этот человек говорит неправду – значит признать, что меня обманули, что я был неправ и что мы, жители страны, ошиблись и причастны к совершению преступления. Для психики это стресс. Проще защититься от слишком большого стресса, например, сказав себе и другим – этого нет, это все – фейк и неправда. Это единственный способ сохранить внутреннюю гармонию. Ведь иначе как выдержать вину за то, что «свои» делают что-то плохое?
С другой стороны, выйти из этого стресса можно и по-другому: заметить, что быть частью государства не предполагает нашей поддержки всех политиков государства. На случай, если Евгений будет готов говорить с мамой, мы обсудили несколько пунктов, которые помогут ему при общении.
1. Четко осознавать свои потребности в общении с мамой. Если речь идет о желании «переубедить» в чем-то другого человека – надо понять, зачем это нужно. Может, это желание получить эмоциональную поддержку, а может – желание доказать, что я – умный.
2. Очень важно сперва позаботиться о себе. Оцените, есть ли у вас моральные, временные и прочие ресурсы, которые вы готовы вложить в разговор. Вы точно хотите тратить свои силы, ввязываясь в спор и пытаясь донести сотню аргументов человеку, который, может быть, не готов их воспринимать?
3. Вы вправе выбирать любой из способов выхода из конфликта, исходя из ваших потребностей в конкретный момент: переговоры с целью прийти к общему мнению; компромисс в виде отказа от обсуждения определенных тем; прерывание контакта, если вы не готовы к нему, или откладывание общения на удобное для вас время; избегание разговоров. Главное – не нарушать пункт 2 и беречь себя.
4. Встать на место того, с кем вы конфликтуете. Это поможет разобраться в том, что руководит вашим собеседником.
5. При разговоре эффективнее строить диалог используя техники ненасильственного общения:
• Озвучивать конкретные факты, которые нельзя трактовать двузначно: «Я вчера слышал взрыв в соседнем доме».
• Говорить о себе, своем опыте, своих чувствах, о том, что сам видел и слышал: «Мне страшно читать новости о массовых захоронениях в Харьковской области».
• Четко и честно проговорить, что вы хотите получить в результате этого разговора: «Я хочу, чтобы ты выслушал мою историю, мои переживания и поддержал меня в моих чувствах (не позиции, а именно чувствах)».
• Понять, что за позицией человека скрываются его истинные чувства и потребности, и попробовать их озвучить: «Мама, тебе, наверное, страшно представить, что такое могло произойти на самом деле. Тебе, наверное, спокойнее было бы считать, что это неправда, ведь это вызовет столько вопросов, почему в тех источниках, из которых ты черпаешь информацию, говорят другое…»
• Найти общие потребности, чтобы оказаться на одной стороне баррикад. Например, вам обоим важно сохранить ваши отношения или вам обоим важно быть услышанными. Но может оказаться и так, что одному из вас важнее быть правым, чем сохранить отношения.