Журналист ⟩ Государство не мешает аферистам

Продавец не ответил на обращение клиента и проигнорировал решение Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA). Тем более что продавца оно ни к чему не обязывает. Единственный способ призвать предпринимателя к порядку – добавить его в черный список на странице департамента в интернете, да и то на один год.

Эта далеко не единичный случай. Продавцы подержанных автомобилей уже давно и широко используют эту схему. Например, одна площадка по продаже автомобилей в таллиннском районе Ласнамяэ была пять раз отмечена в черном списке Департамента защиты прав потребителей. Значит, это не случайные проблемы, возникающие при продаже подержанного товара, а системная деятельность.

При изучении примеров создалось впечатление, что продавцы автомобилей намеренно продают всякий хлам или не проверяют при закупке состояние машин. Так можно заметно повысить доход – зачем соблюдать законы? Тем самым государство содействует незаконной деятельности и помогает нечистым на руку продавцам проникать на рынок. А честным предпринимателям приходится нести расходы, проверяя машины перед продажей и возвращая деньги потребителям. И проблема касается не только продавцов машин. В черном списке Департамента есть и предприниматели другого типа, например, продавец офисных товаров из Таллинна.

Схема проста: обращение клиента игнорируют или отвечают, разводя демагогию в том ключе, что клиент мог бы и не ждать идеального состояния подержанного товара. На письма Департамента защиты прав потребителей такие предприниматели также не отвечают или отвечают, мягко говоря, неосновательно. Клиент может обратиться в суд, но это стоит несколько тысяч евро. Человек, получающий среднюю по Эстонии зарплату, как правило, не может себе этого позволить. Можно подумать, что с точки зрения государства проблемы нет, так как потребитель должен сам следить, что и у кого он покупает. Но тогда в чем целесообразность работы комиссии по потребительским спорам? В трети случаев продавец не исполняет решения департамента и не возвращает клиенту деньги.

Тем самым государство тратит рабочее время чиновников и государственные деньги впустую. Департамент утверждает, что уже предлагал изменить закон и сделать его решения обязательными к исполнению, чтобы ими занимались судебные исполнители, как после решений суда.