Государственный суд опубликует решение о конституционности COVID-паспортов

В мае и сентябре прошлого года правительство издало два распоряжения на основании Закона о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними (NETS), чтобы ограничить распространение коронавируса.

Первый из них ввел карантинные требования для заболевших или имевших с больными ковидом тесный контакт, а второй установил ограничения на многие виды деятельности, происходящие в общественных местах – таких, как заведения общепита, спортивные секции, водные центры – и нахождение на массовых мероприятиях и собраниях.

В обоих постановлениях правительства было предусмотрено, что совершеннолетние лица с так называемым сертификатом о вакцинации или COVID-паспортом, привитые или перенесшие заболевание в предшествующие 180 дней, освобождаются от ограничений.

52 человека и три компании подали жалобы в административный суд, который пришел к выводу, что приказы неконституционно ограничивают их права. Людей, подавших жалобу, объединяло отсутствие COVID-паспортов. Однако компании, занимающиеся кейтерингом и обучением вождению, считали, что требование наличия сертификата и их обязанность проверять его ограничивают свободу бизнеса.

Решением, опубликованным 31 мая этого года, административный суд удовлетворил жалобы и просил Госсуд признать требования NETS, которые легли в основу приказов, неконституционными.

По мнению суда первой инстанции, нормы были недостаточно точными и четкими, не определяли пределы деятельности исполнительной власти. По мнению административного суда, серьезные ограничения основных прав, предусмотренные в правилах, должны были быть установлены законом, а не государственным правовым актом.

В решении, которое будет опубликовано в понедельник, Совет по конституционному надзору Государственного суда выскажет свое мнение о том, соответствуют ли Конституции требования NETS, которые были основой для создания COVID-сертификатов.

Рассмотрение жалоб по основному судебному делу и надзор за соответствием Конституции происходят отдельно друг от друга. При этом производство по основному делу было остановлено до определения конституционности требований NETS в Государственном суде, поскольку их обоснованность может повлиять на рассмотрение жалоб.