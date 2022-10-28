Президент России Владимир Путин включил летчика Константина Ярошенко, который был приговорен в США к 20-ти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, в состав Общественной палаты РФ. В президентском указе Ярошенко назван «правозащитником и общественным деятелем».
Путин ввел в состав Общественной палаты осужденного контрабандиста
Константин Ярошенко занимался пассажирскими и грузовыми авиаперевозками в странах Африки. В 2010 его арестовали в Либерии и затем экстрадировали в США. По данным следствия, Ярошенко планировал доставить в США несколько тонн кокаина из Латинской Америки через Либерию.
Ярошенко вину не признал. В 2011 году его приговорили к 20-ти годам тюрьмы, признав виновным в преступном сговоре с целью контрабанды наркотиков. В конце апреля 2022 года Ярошенко обменяли на американского студента Тревора Рида, приговоренного в России к 9 годам колонии за нападение на полицейских.
В мае 2022 года Ярошенко заявил, что планирует заняться в России общественной работой. «У меня сейчас настрой такой, все мои знания, умения, может быть, как-то пригодятся в российской общественной жизни, [чтобы] показать, какие американцы по факту», – сказал он.