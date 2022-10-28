Путин ввел в состав Общественной палаты осужденного контрабандиста

Константин Ярошенко занимался пассажирскими и грузовыми авиаперевозками в странах Африки. В 2010 его арестовали в Либерии и затем экстрадировали в США. По данным следствия, Ярошенко планировал доставить в США несколько тонн кокаина из Латинской Америки через Либерию.

Ярошенко вину не признал. В 2011 году его приговорили к 20-ти годам тюрьмы, признав виновным в преступном сговоре с целью контрабанды наркотиков. В конце апреля 2022 года Ярошенко обменяли на американского студента Тревора Рида, приговоренного в России к 9 годам колонии за нападение на полицейских.