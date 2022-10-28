В октябре лучшими представительницами женской Премьер-лиги стали Эмма Трейберг и Александра Шеволдарева

Эмма Трейберг, нападающая «Спортинга», в октябре показала отличную игру – она входила в основной состав всех трех матчей и записала в зачет игры полностью. «Спортинг» записал себе две победы над столичным «Калевом» (6:0, 7:0) и еще одну – 4:0 – над «Табасалу». Трейберг забила девять голов.

Под руководством Шеволдаевой женская команда «Флоры» в конце сентября завоевала пятый подряд чемпионский титул и продолжила удачную серию в октябре. В трех матчах максимальное количество очков было взято при разнице мячей 20:1. Сначала они обыграли пылваский «Лотос» со счетом 11:0, затем обыграли столичный «Калев» со счетом 6:0, у «Табасалу» выиграли со счетом 3:1. Перед последней игрой сезона «Флора» вполне успешно выступает в Лиге чемпионов. У женской команды есть шанс впервые завершить сезон без единого поражения.