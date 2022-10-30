Психолог ⟩ Осенняя хандра не всегда перерастает в депрессию

Этапы расстройства

При упоминании депрессии у меня перед глазами всегда возникает горка. Мы никогда не съезжаем с горки мгновенно. Так и с депрессией: даже если человек за короткий промежуток времени попадает в ряд сложных ситуаций, невозможно в один момент очутиться в эмоциональной яме.

На начальном этапе, когда растет тревога и раздражительность, не всегда понятно, что спуск с горки уже начался. Все как обычно, но подавленное состояние уже ощущается. Большинство из нас не съезжает дальше этого этапа. Но если мы начинаем тратить больше имеющихся внутренних ресурсов и не восполняем их в полной мере, усталость будет накапливаться. Параллельно начнет расти фоновая тревожность. Для следующего этапа характерно растущее чувство тоски. Лучшее, что можно для себя сделать, – это постараться себе помочь всеми доступными способами: взять поддержку извне, чтобы не изолироваться в своих чувствах и не вариться только в своих мыслях, направляя боль внутрь и тем самым лишь усиливая ее и блокируя возможность принять помощь. Внутренних ресурсов все меньше, тоска усиливается. Мир вокруг как будто теряет краски, постепенно становясь серым и безрадостным.