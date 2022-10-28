Тренер сборной Германии по лыжным гонкам Петер Шликенридер считает, что в сезоне-2022/23 будут отменяться этапы Кубка мира по лыжам и биатлону из-за энергетического кризиса.
Снега нет, но вы держитесь. Мы останемся без этапов кубка мира?
«Энергетический кризис и цены на электроэнергию не позволяют организаторам производить много снега. А снег является для нас важной основой. Мы также увидим отмену соревнований, особенно там, где организаторы не захотят производить снег», – сказал Шликенридер.
Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион также допустил отмену этапов Кубка мира по этой же причине.
Напомним, что несколько соревнований уже отменены. Шведский Фалун, кроме этапа Кубка мира по лыжным гонкам, в этом году должен был принять также фристайлистов и сноубордистов. Однако из-за высоких цен на электричество мероприятия пришлось отменить. Кроме того, из расписания вычеркнуты два этапа Кубка мира по лыжному кроссу: в итальянском Аллеге и французском Межеве.