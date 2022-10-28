Снега нет, но вы держитесь. Мы останемся без этапов кубка мира?

«Энергетический кризис и цены на электроэнергию не позволяют организаторам производить много снега. А снег является для нас важной основой. Мы также увидим отмену соревнований, особенно там, где организаторы не захотят производить снег», – сказал Шликенридер.

Напомним, что несколько соревнований уже отменены. Шведский Фалун, кроме этапа Кубка мира по лыжным гонкам, в этом году должен был принять также фристайлистов и сноубордистов. Однако из-за высоких цен на электричество мероприятия пришлось отменить. Кроме того, из расписания вычеркнуты два этапа Кубка мира по лыжному кроссу: в итальянском Аллеге и французском Межеве.