Пт, 28.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Снега нет, но вы держитесь. Мы останемся без этапов кубка мира?

rus.postimees.ee
Снега нет, но вы держитесь. Мы останемся без этапов кубка мира?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Лыжники.
Лыжники. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Тренер сборной Германии по лыжным гонкам Петер Шликенридер считает, что в сезоне-2022/23 будут отменяться этапы Кубка мира по лыжам и биатлону из-за энергетического кризиса.

«Энергетический кризис и цены на электроэнергию не позволяют организаторам производить много снега. А снег является для нас важной основой. Мы также увидим отмену соревнований, особенно там, где организаторы не захотят производить снег», – сказал Шликенридер.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион также допустил отмену этапов Кубка мира по этой же причине.

Напомним, что несколько соревнований уже отменены. Шведский Фалун, кроме этапа Кубка мира по лыжным гонкам, в этом году должен был принять также фристайлистов и сноубордистов. Однако из-за высоких цен на электричество мероприятия пришлось отменить. Кроме того, из расписания вычеркнуты два этапа Кубка мира по лыжному кроссу: в итальянском Аллеге и французском Межеве.

Ключевые слова
Наверх