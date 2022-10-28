За сыном российского губернатора теперь охотятся и Москва, и Вашингтон

Москва решила побороться с правоохранительными органами США за Артема Усса спустя несколько дней после его ареста в Италии. Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест молодого человека по обвинению в отмывании денег и имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы, в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы, а также штраф до 16 000 евро.

19 октября Усс-младший был задержан в Италии в аэропорту Милана по запросу Минюста США. За океаном россиянина обвиняют в нарушении антироссийских санкций и отмывании денег. Обвинения предъявлены еще четверым россиянам (Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков) и двоим гражданам Венесуэлы.

«По данным Минюста США, Юрий Орехов и Артем Усс владели немецкой компанией по торговле промышленным оборудованием Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), а Светлана Кузургашева была гендиректором одной из подставных компаний. Они через NDA GmbH закупали в США военные технологии и технологии двойного назначения, а потом перенаправляли их в Россию. В числе покупателей NDA GmbH были "Радиоавтоматика", "Радиоэкспорт" и "Абтроникс". Эти компании работают с российским оборонным сектором и находятся под санкциями США», –сообщает «Коммерсантъ».

После ареста в Италии Артем Усс отказался от добровольной экстрадиции в США. В Америке ему и другим обвиняемым по этому делу грозит до 30 лет тюремного заключения.

Отец арестованного россиянина, губернатор Красноярского края Александр Усс, назвал обвинения США «политически окрашенными». Комментариев от чиновника на решение привлечь сына к уголовной ответственности в России пока не поступало. Задержание Усса-младшего по запросу США официально осудили в МИД РФ и в Кремле.