КУДА ПОЙТИ ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

Концерт «Ты – моя мелодия»

● 5 ноября в 19:00

Дом Хопнера (площадь Раэкоя, 18)

Название концерту дали две известные песни, которые так и начинаются: «Ты – моя мелодия...». Алексей и Мария Бляхины исполнят песни на разных языках, романсы, арии и дуэты из опер и оперетт. У каждого из них есть своя история, и перед исполнением каждого произведения артисты предложат слушателям свои комментарии.

Ballet Royal Gala

● 5 ноября в 19:00

Концертный дом Alexela (бульвар Эстония, 9)

Грандиозный балетный гала-концерт Ballet Royal Gala проходит всего один раз в год. На сцену выйдут известные во всем мире балетные виртуозы, премьеры и прима-балерины из ведущих балетных трупп. Ballet Royal Gala подходит как искушенному требовательному зрителю, который умеет оценить по достоинству чистоту исполнения, так и тем, кто просто любит наслаждаться красотой. Что еще может заставить переполненный зал затаив дыхание следить за балетным дуэтом на сцене?

ИДА-ВИРУМАА

Велозаезд с фонарями

● 29 октября в 18:00

Зона спорта и отдыха Äkkeküla (Эккекюла теэ, 12, Нарва)

На Ореховой горке около сцены стартует велозаезд с фонарями, организованный в рамках проекта, поддержанного Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit с целью популяризации правил безопасности. Маршрут пролегает в границах города. Основным посылом данной акции является необходимость использования фонариков в темное время суток при езде на велосипеде.

Спектакль «Йерма 9. PM»

● 3 ноября в 19:00

Vaba Lava (Линда, 2, Нарва)

Вдохновленная романом Гарсии Лорки «Йерма», опубликованным в 1934 году, Лаура Маттила описала историю отношений современной пары. Спектакль о мечтах, которые мы многократно проигрываем в мыслях, но никогда в реальности. О совместной жизни, которую проживаем в одиночестве. О желаниях, которые не были услышаны. Что такое отношения, похожие на разлуку? Почему мы отдаляемся друг от друга?

Спектакль «День Ангела»

● 5 ноября в 17:00

Дом культуры «Ругодив» (А. Пушкина, 8, Нарва)