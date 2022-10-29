Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 28 октября по 4 ноября.
КУДА ПОЙТИ ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
ТАЛЛИНН
Анимационный спектакль «Мышонок Пик»
● 28 октября и 1 ноября в 11:00
● 30 октября и 5 ноября в 12:00
Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Мультимедийная интерактивная постановка по мотивам рассказа Виталия Бианки о приключениях крошечного мышонка Пика. Актеры Марина Малова и Александр Домовой сыграют спектакль на фоне специально нарисованного анимационного фильма, а все зрители станут полноценными участниками действия. Сочетание яркого мультфильма и динамичного театра хорошо развивает воображение юных зрителей. Не будем рассказывать о том, что лучше посмотреть!
Шедевры Чайковского. Одноактные балетные спектакли Дж. Баланчина и М. Мурдмаа
● 29 октября в 19:00
Национальная опера «Эстония» (бульвар Эстония, 4)
Одноактный балет Джорджа Баланчина «Серенада» на музыку Петра Чайковского (Серенада для струнного оркестра до мажор, Op. 48) является первой постановкой Баланчина в Америке. Спектакль был задуман как урок сценического мастерства, однако Баланчин добавил в хореографию элементы жизни – опаздывающая балерина, обиженная девушка, сцены ревности. «Серенада» считается эталоном неоклассического балета.
Май Мурдмаа создала одноактный балет в честь великого композитора Петра Ильича Чайковского, использовав в постановке его музыку – произведение «Патетическая» (Симфония № 6 си минор, соч. 74). В постановке Мурдмаа показывает хрупкость и чувственность, одухотворенность и противоречивость творческой натуры композитора. Балет относится также к неоклассическому стилю и опирается на сложную техническую составляющую.
Трагикомедия «Август: Графство Осейдж»
● 5 и 6 ноября в 18:00
Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Семейная драма с вкраплениями комедии по лекалам Антона Чехова и Теннесси Уильямса. Почему больше всего боли и несправедливостей мы обрушиваем на самых близких? Сцена действия – старый дом, родовое гнездо в провинции Оклахомы, куда по случаю семейной трагедии со всей страны съезжаются представители клана Уэстонов. Воссоединение оборачивается грандиозным выяснением отношений, по сути – соревнованием в том, чья судьба сильнее всего сломана по вине самых близких родственников...
Концерт «Ты – моя мелодия»
● 5 ноября в 19:00
Дом Хопнера (площадь Раэкоя, 18)
Название концерту дали две известные песни, которые так и начинаются: «Ты – моя мелодия...». Алексей и Мария Бляхины исполнят песни на разных языках, романсы, арии и дуэты из опер и оперетт. У каждого из них есть своя история, и перед исполнением каждого произведения артисты предложат слушателям свои комментарии.
Ballet Royal Gala
● 5 ноября в 19:00
Концертный дом Alexela (бульвар Эстония, 9)
Грандиозный балетный гала-концерт Ballet Royal Gala проходит всего один раз в год. На сцену выйдут известные во всем мире балетные виртуозы, премьеры и прима-балерины из ведущих балетных трупп. Ballet Royal Gala подходит как искушенному требовательному зрителю, который умеет оценить по достоинству чистоту исполнения, так и тем, кто просто любит наслаждаться красотой. Что еще может заставить переполненный зал затаив дыхание следить за балетным дуэтом на сцене?
ИДА-ВИРУМАА
Велозаезд с фонарями
● 29 октября в 18:00
Зона спорта и отдыха Äkkeküla (Эккекюла теэ, 12, Нарва)
На Ореховой горке около сцены стартует велозаезд с фонарями, организованный в рамках проекта, поддержанного Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit с целью популяризации правил безопасности. Маршрут пролегает в границах города. Основным посылом данной акции является необходимость использования фонариков в темное время суток при езде на велосипеде.
Спектакль «Йерма 9. PM»
● 3 ноября в 19:00
Vaba Lava (Линда, 2, Нарва)
Вдохновленная романом Гарсии Лорки «Йерма», опубликованным в 1934 году, Лаура Маттила описала историю отношений современной пары. Спектакль о мечтах, которые мы многократно проигрываем в мыслях, но никогда в реальности. О совместной жизни, которую проживаем в одиночестве. О желаниях, которые не были услышаны. Что такое отношения, похожие на разлуку? Почему мы отдаляемся друг от друга?
Спектакль «День Ангела»
● 5 ноября в 17:00
Дом культуры «Ругодив» (А. Пушкина, 8, Нарва)
Вместо спектакля «Чудотворцы», запланированного в Нарве на 5 ноября, театр «НитьЯ» покажет интерактивную комедию «День Ангела». Приключения двух Ангелов, помогающих супружеской паре вернуть утраченное счастье отношений. Им предстоит пройтись по закоулкам супружеской жизни, столкнуться с проблемами и разрешить их. И без участия зрителей здесь никак не обойтись. Будут живое общение, юмор и ценные советы по сохранению счастливой супружеской жизни.