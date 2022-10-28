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Жестокое избиение девочки: виновных уже пытались наставить на путь истинный

Кати Саагим
Жестокое избиение девочки: виновных уже пытались наставить на путь истинный
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Один из девушек, применившая насилие, участвовала в программе восстановительного правосудия. На фото мероприятие, знакомящее с программой по посредничеству в конфликте, в Пярну в 2020 году.
Один из девушек, применившая насилие, участвовала в программе восстановительного правосудия. На фото мероприятие, знакомящее с программой по посредничеству в конфликте, в Пярну в 2020 году. Фото: Lilli Tölp

Пярнуские девочки, которые в минувшие выходные в квартире в волости Тори избили сверстницу, принимали участие в различных программах, чтобы с помощью специалистов вернуться на правильный путь.

Глава Пярнумааской региональной группы Пярнуского отделения полиции Тыну Кивис сказал, что полиции известны 14- и 15-летние девушки, участвовавшие в инциденте с избиением. Одна из девушек попала в поле зрения правоохранительных органов в связи с употреблением алкоголя. В ее случае был применен принцип восстановительного правосудия, или посредничества в конфликте, который дает сторонам возможность в безопасной обстановке поговорить об инциденте и его последствиях.

Другая девушка не пришла домой в оговоренное время, поэтому полиция помогла ее найти. Чтобы преодолеть поведенческие проблемы, девушка участвовала в предлагающихся в Пярну молодежных программах.

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