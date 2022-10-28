Жестокое избиение девочки: виновных уже пытались наставить на путь истинный

Глава Пярнумааской региональной группы Пярнуского отделения полиции Тыну Кивис сказал, что полиции известны 14- и 15-летние девушки, участвовавшие в инциденте с избиением. Одна из девушек попала в поле зрения правоохранительных органов в связи с употреблением алкоголя. В ее случае был применен принцип восстановительного правосудия, или посредничества в конфликте, который дает сторонам возможность в безопасной обстановке поговорить об инциденте и его последствиях.