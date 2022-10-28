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Резня в торговом центре. Известный футболист госпитализирован после ножевого ранения в спину

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Резня в торговом центре. Известный футболист госпитализирован после ножевого ранения в спину
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Кадр с места происшествия. В миланском торговом центре один из сотрудников схватился за нож и ранил пятерых человек.
Кадр с места происшествия. В миланском торговом центре один из сотрудников схватился за нож и ранил пятерых человек. Фото: Massimo Alberico / ipa-agency.ne

Защитник лондонского Арсенала Пабло Мари, выступающий в аренде за итальянскую Монцу, получил ножевое ранение в торговом центре недалеко от Милана, передает sport.nv.ua

46-летний гражданин Италии взял нож с полок в одном из магазинов и начал резать людей вокруг, сообщает La Gazzetta dello Sport. Жертвой нападения стал и 29-летний Пабло Мари, находившийся в торговом центре с женой и ребенком.

Футболист получил удар ножом в спину, после чего был вертолетом доставлен в больницу в Милане. Сообщается, что угрозы для жизни Мари нет.

В общей сложности, злоумышленник ранил пятерых человек, один из них скончался. Отмечается, что преступник являлся работником центра. Состояние трех раненых оценивают как тяжелое, они находятся в больнице. Правоохранители схватили нападавшего. Как пишет агентство, мужчина длительное время лечился от депрессии.

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