Резня в торговом центре. Известный футболист госпитализирован после ножевого ранения в спину

46-летний гражданин Италии взял нож с полок в одном из магазинов и начал резать людей вокруг, сообщает La Gazzetta dello Sport. Жертвой нападения стал и 29-летний Пабло Мари, находившийся в торговом центре с женой и ребенком.

Футболист получил удар ножом в спину, после чего был вертолетом доставлен в больницу в Милане. Сообщается, что угрозы для жизни Мари нет.