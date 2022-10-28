Защитник лондонского Арсенала Пабло Мари, выступающий в аренде за итальянскую Монцу, получил ножевое ранение в торговом центре недалеко от Милана, передает sport.nv.ua.
Резня в торговом центре. Известный футболист госпитализирован после ножевого ранения в спину
Резня в торговом центре. Известный футболист госпитализирован после ножевого ранения в спину
46-летний гражданин Италии взял нож с полок в одном из магазинов и начал резать людей вокруг, сообщает La Gazzetta dello Sport. Жертвой нападения стал и 29-летний Пабло Мари, находившийся в торговом центре с женой и ребенком.
Футболист получил удар ножом в спину, после чего был вертолетом доставлен в больницу в Милане. Сообщается, что угрозы для жизни Мари нет.
В общей сложности, злоумышленник ранил пятерых человек, один из них скончался. Отмечается, что преступник являлся работником центра. Состояние трех раненых оценивают как тяжелое, они находятся в больнице. Правоохранители схватили нападавшего. Как пишет агентство, мужчина длительное время лечился от депрессии.
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