«Пока цены на электроэнергию не нормализуются»: известная сеть спортивных клубов закрывает в своих спортзалах сауны

«Открытыми останутся только сауны в бассейнах и СПА-зонах клубов MyFitness в Рокка-аль-Маре, Юлемисте, Рявала и Виймси», – сообщается на сайте.

«Сауны в клубах не предназначены для того, чтобы стоять пустыми, и мы подтверждаем, что это временное решение, пока цены на электроэнергию не нормализуются», – пообещала сеть спортивных клубов и благодарит клиентов за понимание.