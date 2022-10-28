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«Пока цены на электроэнергию не нормализуются»: известная сеть спортивных клубов закрывает в своих спортзалах сауны

rus.postimees.ee
«Пока цены на электроэнергию не нормализуются»: известная сеть спортивных клубов закрывает в своих спортзалах сауны
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Сауна спортцентра.
Сауна спортцентра. Фото: Paide spordikeskus

Начиная с понедельника сеть спортивных клубов MyFitness закрывет свои сауны в раздевалках. Об этом говорится на сайте клуба. 

«Открытыми останутся только сауны в бассейнах и СПА-зонах клубов MyFitness в  Рокка-аль-Маре, Юлемисте, Рявала и Виймси», – сообщается на сайте. 

«Сауны в клубах не предназначены для того, чтобы стоять пустыми, и мы подтверждаем, что это временное решение, пока цены на электроэнергию не нормализуются», – пообещала сеть спортивных клубов и благодарит клиентов за понимание. 

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