Начиная с понедельника сеть спортивных клубов MyFitness закрывет свои сауны в раздевалках. Об этом говорится на сайте клуба.
«Пока цены на электроэнергию не нормализуются»: известная сеть спортивных клубов закрывает в своих спортзалах сауны
«Пока цены на электроэнергию не нормализуются»: известная сеть спортивных клубов закрывает в своих спортзалах сауны
«Открытыми останутся только сауны в бассейнах и СПА-зонах клубов MyFitness в Рокка-аль-Маре, Юлемисте, Рявала и Виймси», – сообщается на сайте.
«Сауны в клубах не предназначены для того, чтобы стоять пустыми, и мы подтверждаем, что это временное решение, пока цены на электроэнергию не нормализуются», – пообещала сеть спортивных клубов и благодарит клиентов за понимание.
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