Слоган юбилейного 75-го сезона нашего театра – «В центре города, в центре сюжета». Русский театр продолжает знакомить читателей Postimees с новостями репертуара, а также с проектами, преодолевающими границы театра, хотя и сохраняющими с ним органическую связь.
Другое лицо театра
К началу осени было обновлено техническое оснащение сцены (звук и свет) на 100 000 евро, а большая часть труппы после успеха на открытии сезона выразила желание дополнительно и регулярно заниматься вокалом. С таким оборудованием ведь и поется по-другому.
Известные сюжеты
Мюзикл «Обыкновенное чудо», который открыл новый театральный сезон, порадовал и зрителей, и создателей. Актеры играют с удовольствием, а театр неизменно получает восторженные отзывы.
В самом начале сентября внутри «новорожденного» мюзикла состоялась еще одна, личная премьера: в роли Медведя теперь занят актер и режиссер Даниил Зандберг. Смены состава не произошло: Александр Жиленко также продолжит играть, но теперь у зрителей будет возможность увидеть двух актеров в этой роли. То есть это будут разные спектакли – вернее, разные трактовки, позволяющие дотошным зрителям сравнить впечатления.
Жители Эстонии давно знают, что в Русском театре исключительно поющая труппа. Никто не подбирал такой голосистый коллектив намеренно, но волею счастливой судьбы артисты здесь петь любят и умеют. Вместо фразы: «мы не знали, что они ТАК поют!» в антрактах все чаще можно услышать: «мы знали, КАК они поют!»
В этом году артисты и музыканты Русского театра участвуют в Рождественском фестивале Jazzkaar, который пройдет 18 декабря. Популярнейший в странах Балтии музыкальный праздник собирает в Эстонии лучших местных исполнителей, а также восходящих звезд и джазменов мирового масштаба. На его сцене не раз выступали Чик Кориа, Джон Скофилд, Ян Гарбарек и другие легенды.
В Русском театре гости Jazzkaar смогут услышать джазовые композиции в исполнении Александра Ивашкевича, Екатерины Кордас, Александра Жиленко, Виктора Марвина, Марики Отса, Анастасии Цубиной и Эдуарда Теэ.
Для слуха и взгляда
Уже скоро, 5 ноября, состоится премьера постановки Артема Гареева «Август. Графство Осейдж» по пьесе Трейси Леттса. Мировая премьера состоялась в Steppenwolf Theatre (Чикаго) в 2007 году. Спустя год пьеса была удостоена Пулитцеровской премии в категории «Драматургия», а спектакль получил пять бродвейских премий «Тони».
На Бродвее с аншлагом прошли 648 показов, критики называли «Август. Графство Осейдж» серьезным достижением американской драматургии.
Эта навеянная Фолкнером история ожила на театральных подмостках всего мира – от Бродвея до Японии. Она затрагивает вечные семейные вопросы: стоит ли жертвовать своей жизнью ради блага близких, чего больше в семейных узах – долга или чувства? Сам Леттс полагает, что мастерство драматурга состоит в умении проникать в общечеловеческие темы.
А неугомонный Александр Ивашкевич продолжает покорять мир своими фотопортретами и расширяет географию выставок. Несколько его работ были отобраны для участия в виртуальной 3D-выставке Pictures at an exhibition в галерее Brouhaha (Гонконг), где одна получила первую премию.
На новой сцене
В сентябре заработала новая экспериментальная сцена – площадка RING в помещении бывшего клуба Teater. Вскоре после официальной презентации Театр танца Fine5 представил премьеру пластического спектакля Eutopia, музыку к которому написал композитор и музыкальный руководитель Русского театра Александр Жеделёв. На открытии RING хореограф и руководитель Fine5 Рене Ныммик поделился архивной видеозаписью, рассказывающей о том, как в 1990-е годы Fine5 поставил несколько спектаклей в Русском театре и в зале ресторана «Астория». Так что сотрудничество с новой старой сценой стало символическим продолжением давней традиции.
В октябре на сцене Ring отметил свое 35-летие театр Varius, в репертуар которого входят пьесы, созданные на документальном материале. В середине месяца три дня подряд здесь шел спектакль, действие которого разворачивалось на фоне событий 1944– 1947 годов, когда здание Русского театра временно приютило Эстонский театр, оставшийся без крова из-за бомбардировки. В этом сезоне школьные проекты будут значительно отличаться от классического формата «выход в театр с классом». В дополнение к традиционным культпоходам Русский театр предложит программу театральных чтений для ребят в возрасте от 10 до 16 лет, находящихся в процессе формирования своих вкусов и мнений. Чтение пьес вместе с актерами и дальнейшее обсуждение прочитанного позволят проговорить актуальные вопросы.
По словам режиссера и куратора проекта Полины Стружковой, цель чтений – объединить в пространстве театра людей, которые обычно не пересекаются. Чтения на сцене RING начались в октябре. К участию в проекте приглашаются подростки, учителя, психологи, руководители кружков.