Другое лицо театра

К началу осени было обновлено техническое оснащение сцены (звук и свет) на 100 000 евро, а большая часть труппы после успеха на открытии сезона выразила желание дополнительно и регулярно заниматься вокалом. С таким оборудованием ведь и поется по-другому.

Известные сюжеты

Мюзикл «Обыкновенное чудо», который открыл новый театральный сезон, порадовал и зрителей, и создателей. Актеры играют с удовольствием, а театр неизменно получает восторженные отзывы.

В самом начале сентября внутри «новорожденного» мюзикла состоялась еще одна, личная премьера: в роли Медведя теперь занят актер и режиссер Даниил Зандберг. Смены состава не произошло: Александр Жиленко также продолжит играть, но теперь у зрителей будет возможность увидеть двух актеров в этой роли. То есть это будут разные спектакли – вернее, разные трактовки, позволяющие дотошным зрителям сравнить впечатления.

Жители Эстонии давно знают, что в Русском театре исключительно поющая труппа. Никто не подбирал такой голосистый коллектив намеренно, но волею счастливой судьбы артисты здесь петь любят и умеют. Вместо фразы: «мы не знали, что они ТАК поют!» в антрактах все чаще можно услышать: «мы знали, КАК они поют!»