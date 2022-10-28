Государственная прокуратура проанализировала поданную в отношении бывшего министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус жалобу и пришла к выводу, что основания для начала уголовного производства отсутствуют.
Расследование деятельности министра финансов: прокуратура в возбуждении дела отказала
Заявление о совершении преступления было подано в прокуратуру 18 октября: заявитель сообщал, что министр финансов руководила процессом выдвижения своей кандидатуры в члены Счетной палаты ЕС и тем самым совершила особо крупное нарушение об ограничении действий. Прокуратура тщательно проанализировала жалобу и приложения к ней, а также опубликованную в открытом доступе информацию по поводу назначения кандидата в члены Счётной палаты ЕС.
Согласно словам государственного прокурора Лауры Айаотс, регламентировано, что кандидата в члены Счётной палаты ЕС представляет министр финансов, но сам процесс поиска кандидата не регламентирован. «Согласно разъяснениям политиков и чиновников, данных на заседаниях специальной антикоррупционной комиссии, поиск кандидатуры не являлся задачей министра финансов, но прежде всего это было вопросом обоюдного согласия партийных лидеров, то есть политическим решением. В действительности Министерство финансов таким образом исполнило формальную роль в поиске кандидатуры, отвечая за подготовку необходимых документов и государственных распоряжений. При оценке сведений, представленных в жалобе, Кейт Пентус-Розиманнус по сути не руководила этим процессом, поскольку решение о выдвижении кандидата принималось премьер-министром вне зависимости от действий министра финансов», – сказала прокурор.
В жалобе также нет доказательств того, что министр финансов руководила политическими процессами поиска кандидата, предшествующим его выдвижению, поскольку, согласно объяснениям нескольких ведущих политиков, кандидатуру предложила премьер-министр. Также министр финансов находилась в зарубежной командировке во время представления кандидатуры правительству Эстонской Республики и в этот период ее замещал министр по делам сельской жизни, то есть Кейт Пентус-Розиманнус не участвовала в утверждении своей кандидатуры.
«Уголовное производство крайне интенсивно нарушает основные права граждан. Следовательно, уголовное производство является крайним инструментом и его нельзя начинать в ситуации, когда основания для возбуждения дела начинают искать только в ходе уголовного производства. Уголовное производство может быть начато по расследованию нарушения ограничения деятельности, если есть основания полагать, что должностное лицо участвовало в принятии решений или руководило процессом принятия решений в отношении себя или лиц, связанных с ним своей профессиональной деятельностью, но в данном случае это решение принималось вне зависимости от деятельности должностного лица. В процессе подачи заявки подготовка документа или резюме, необходимых для подачи заявки, не может рассматриваться как нарушение ограничения на действия», – добавила Айаотс.
Из представленных в распоряжении прокуратуры материалов не выявлено ни одного обстоятельства, из которых можно было бы сделать вывод о том, что Кейт Пентус-Розиманнус руководила решением по существу при назначении ее кандидатом в члены Счётной палаты ЕС. Следовательно, уголовное дело не должно быть возбуждено. При рассмотрении жалобы о преступлении прокуратура руководствуется законом и может на основании имеющейся информации дать оценку наличия или отсутствия оснований для начала уголовного производства. Если описываемая деятельность не соответствует составу преступления, предусмотренному Пенитенциарным Кодексом, то уголовное преследование не может быть инициировано.