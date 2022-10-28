Расследование деятельности министра финансов: прокуратура в возбуждении дела отказала

«Уголовное производство крайне интенсивно нарушает основные права граждан. Следовательно, уголовное производство является крайним инструментом и его нельзя начинать в ситуации, когда основания для возбуждения дела начинают искать только в ходе уголовного производства. Уголовное производство может быть начато по расследованию нарушения ограничения деятельности, если есть основания полагать, что должностное лицо участвовало в принятии решений или руководило процессом принятия решений в отношении себя или лиц, связанных с ним своей профессиональной деятельностью, но в данном случае это решение принималось вне зависимости от деятельности должностного лица. В процессе подачи заявки подготовка документа или резюме, необходимых для подачи заявки, не может рассматриваться как нарушение ограничения на действия», – добавила Айаотс.

Из представленных в распоряжении прокуратуры материалов не выявлено ни одного обстоятельства, из которых можно было бы сделать вывод о том, что Кейт Пентус-Розиманнус руководила решением по существу при назначении ее кандидатом в члены Счётной палаты ЕС. Следовательно, уголовное дело не должно быть возбуждено. При рассмотрении жалобы о преступлении прокуратура руководствуется законом и может на основании имеющейся информации дать оценку наличия или отсутствия оснований для начала уголовного производства. Если описываемая деятельность не соответствует составу преступления, предусмотренному Пенитенциарным Кодексом, то уголовное преследование не может быть инициировано.