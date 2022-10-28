«Будущее Нарвы»: Шемарину не доверяем, но причин не назовем

Члены фракции «Будущее Нарвы» просят председателя горсобрания Владимира Жаворонкова внести тему вотума недоверия в повестку дня следующего заседания. Также на следующей сессии они хотят избрать нового председателя и заместителя председателя комитета. Причину необходимости вынесения вотума недоверия представители фракции не объяснили.

Председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков заявил BNS, что вотум недоверия неправильно оформлен юридически, так как к законопроекту всегда должна прилагаться объяснительная. «Я не думаю, что есть основания для недоверия. Человеку можно не доверять, если он делает что-то не так или намеренно мешает работе», – сказал Жаворонков. По словам председателя, он участвует в работе всех комитетов и не заметил, чтобы в комитете кооперативов что-то было не так.

Жаворонков видит за недоверием «Будущего Нарвы» желание проводить свою политику и сделать председателем комитета представителя коалиции. Виктор Шемарин, принадлежащий к оппозиции, представляет в совете избирательный союз «На благо Нарвы».