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«Будущее Нарвы»: Шемарину не доверяем, но причин не назовем

BNS
«Будущее Нарвы»: Шемарину не доверяем, но причин не назовем
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Нарвское горсобрание.
Нарвское горсобрание. Фото: Eero Vabamägi

12 членов фракции «Будущее Нарвы» Нарвского городского собрания представили вотум недоверия председателю комитета кооперативов городского собрания Виктору Шемарину.

Члены фракции «Будущее Нарвы» просят председателя горсобрания Владимира Жаворонкова внести тему вотума недоверия в повестку дня следующего заседания. Также на следующей сессии они хотят избрать нового председателя и заместителя председателя комитета. Причину необходимости вынесения вотума недоверия представители фракции не объяснили. 

Председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков заявил BNS, что вотум недоверия неправильно оформлен юридически, так как к законопроекту всегда должна прилагаться объяснительная. «Я не думаю, что есть основания для недоверия. Человеку можно не доверять, если он делает что-то не так или намеренно мешает работе», – сказал Жаворонков. По словам председателя, он участвует в работе всех комитетов и не заметил, чтобы в комитете кооперативов что-то было не так.

Жаворонков видит за недоверием «Будущего Нарвы» желание проводить свою политику и сделать председателем комитета представителя коалиции. Виктор Шемарин, принадлежащий к оппозиции, представляет в совете избирательный союз «На благо Нарвы».

«Я не согласен с тем, что во главе всех комитетов должны быть только представители коалиции. На более высоких должностях должны быть специалисты своего дела, и неважно, к какой политической партии они принадлежат, – сказал председатель собрания Жаворонков. – Я не сторонник политического урегулирования. Оппозиция всегда критикует, но для этого она и существует. Очень хорошо, если нас заметят. Все же делается только для того, чтобы сделать город лучше».

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