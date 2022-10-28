Олимпийская медалистка может пропустить сезон из-за тяжелого заболевания

«Я уже давно выздоровела, но тело не работает, как надо. Я ощущаю последствия – устаю, болит голова. Я должна отнестись к этому внимательно, прислушаться к своему организму и выждать необходимое время. Не знаю, как организм будет реагировать на тяжелые тренировки. Нужно быть на сто процентов уверенной в готовности стартовать на Кубке мира.Если в ближайшее время не будет проблем и тренировки будут проходить хорошо, думаю, я смогу добраться до Контиолахти. Но я отдаю себе отчет, что здоровье превыше всего», – сказала Ульсбю-Ройселанн.