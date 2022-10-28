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Олимпийская медалистка может пропустить сезон из-за тяжелого заболевания

rus.postimees.ee
Олимпийская медалистка может пропустить сезон из-за тяжелого заболевания
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Марте Ульсбю-Ройселанн.
Марте Ульсбю-Ройселанн. Фото: Tairo Lutter

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Марте Ульсбю-Ройселанн может пропустить начало сезона на Кубке мира, пишет sports.ru

В сентябре Ройселанн диагностировали опоясывающий лишай.

«Я уже давно выздоровела, но тело не работает, как надо. Я ощущаю последствия – устаю, болит голова. Я должна отнестись к этому внимательно, прислушаться к своему организму и выждать необходимое время. Не знаю, как организм будет реагировать на тяжелые тренировки. Нужно быть на сто процентов уверенной в готовности стартовать на Кубке мира.Если в ближайшее время не будет проблем и тренировки будут проходить хорошо, думаю, я смогу добраться до Контиолахти. Но я отдаю себе отчет, что здоровье превыше всего», – сказала Ульсбю-Ройселанн.

Первый этап Кубка мира пройдет с 29 ноября по 4 декабря в финском Контиолахти.

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