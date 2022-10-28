Жена Михкельсона: все фото сделаны с моего ведома

К сожалению, это не ограничилось только нападками на меня и судебными разбирательствами: были использованы и гораздо более безобразные методы. Поскольку мой муж Марко – политик и общественный деятель, на него проще всего вылить ведро с помоями.

Могу вас заверить, что все утверждения, будто Марко неизвестно по какой причине сделал неуместные фото моих детей, не соответствуют действительности, и это также было оценено полицией и службой защиты детей. Полиция видела эти снимки, и на этом тема уже была закрыта в 2020 году – с Марко даже разговаривать не хотели, не то, что допрашивать его или начинать расследование.

Фотографии, упомянутые в СМИ, взяты из резервной копии в облаке фотоальбома моего телефона (который при неизвестных обстоятельствах «оказался» в доме отца детей и оставался там неизвестное количество времени «пропавшим»), другая сторона незаконно вошла в систему и среди снимков за многие годы нашла ситуации из личной жизни, которые могут быть вынесены на всеобщее обозрение в подходящем для него контексте (и именно потому, что он невероятным образом сексуализирует детей).

Мой [нынешний] муж не сделал ни одной фотографии моих детей, о которой я не знала или которая вызвала бы вопросы у меня как у матери.

Мне искренне жаль своих детей, которые являются настоящими жертвами в этой истории, обнародованной по просьбе их отца. Я надеюсь, что когда-нибудь они смогут простить своих родителей.

Со вчерашнего дня я получаю слова поддержки от многих друзей и знакомых – спасибо от всего сердца. Ваша поддержка бесценна, она помогает мне выстоять и двигаться вперед.