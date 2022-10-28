Жена Марко Михкельсона Туули Михкельсон написала в социальных сетях, что фотографии детей были сделаны Марко Михкельсоном с ее ведома, и у нее, как у матери, это не вызывало никаких вопросов.
Жена Михкельсона: все фото сделаны с моего ведома
Rus.Postimees публикует ее комментарий в полном объеме:
«Дорогие друзья и знакомые!
Последние сутки были самыми неприятными в моей жизни, если не считать того дня, когда отец моих детей оставил шестинедельного и трехлетнего детей ради любовницы, или четырехмесячного периода, когда отец просто не пускал детей ко мне, сославшись, в том числе, на хорошие условия для игр у него на даче.
Публично, в прессе, рассказывать о своих запутанных семейных отношениях до тошноты отвратительно. Читая рассуждения и философствования неизвестных мне политиков и журналистов на тему, о реальных подробностях которой они ничего не знают, я искренне надеюсь, что эти люди никогда не окажутся в подобной ситуации.
В любом случае, поскольку я стала частью этих историй против своей воли, я хотела бы дать здесь свое объяснение. Это совершенно безобразная история, которая вращается вокруг опеки над моими детьми и моего бывшего мужа Таави Эйнасте. Ближайшие друзья знают, что наши отношения с Таави в последние годы, к сожалению, были, мягко говоря, натянутыми, и спор об опеке над детьми дошел даже до Госсуда. Ни одна судебная инстанция не удовлетворила желание Таави стать единственным опекуном детей.
Кроме того, друзья и многие специалисты в этой области (в том числе, сотрудники Центра помощи жертвам и Таллиннского женского кризисного центра) знают о стоящих за всей этой историей годах психологического насилия. Я никогда не хотела говорить на эту тему публично или отвечать на пережитое мной насилие чем-либо негативным – в основном из-за желания защитить своих детей. Вместо этого я годами усердно работала над собой, со второй попытки создав любящую семью, где есть равноправие и уважение.
К сожалению, это не ограничилось только нападками на меня и судебными разбирательствами: были использованы и гораздо более безобразные методы. Поскольку мой муж Марко – политик и общественный деятель, на него проще всего вылить ведро с помоями.
Могу вас заверить, что все утверждения, будто Марко неизвестно по какой причине сделал неуместные фото моих детей, не соответствуют действительности, и это также было оценено полицией и службой защиты детей. Полиция видела эти снимки, и на этом тема уже была закрыта в 2020 году – с Марко даже разговаривать не хотели, не то, что допрашивать его или начинать расследование.
Фотографии, упомянутые в СМИ, взяты из резервной копии в облаке фотоальбома моего телефона (который при неизвестных обстоятельствах «оказался» в доме отца детей и оставался там неизвестное количество времени «пропавшим»), другая сторона незаконно вошла в систему и среди снимков за многие годы нашла ситуации из личной жизни, которые могут быть вынесены на всеобщее обозрение в подходящем для него контексте (и именно потому, что он невероятным образом сексуализирует детей).
Мой [нынешний] муж не сделал ни одной фотографии моих детей, о которой я не знала или которая вызвала бы вопросы у меня как у матери.
Мне искренне жаль своих детей, которые являются настоящими жертвами в этой истории, обнародованной по просьбе их отца. Я надеюсь, что когда-нибудь они смогут простить своих родителей.
Со вчерашнего дня я получаю слова поддержки от многих друзей и знакомых – спасибо от всего сердца. Ваша поддержка бесценна, она помогает мне выстоять и двигаться вперед.
Я глубоко сожалею, что при повседневном фотографировании своей семьи не учла возможность доступа к нашим фотографиям людей со злыми намерениями и использования их в качестве инструмента для достижения своих гнусных целей. Сейчас, став умнее после болезненных уроков, советую всем пересмотреть сделанные ими снимки с учетом того, чтобы никто при желании не мог бы истолковать их превратно и навредить вам».