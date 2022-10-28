Эстонская торгово-промышленная палата и Центральный союз работодателей Эстонии обратились к правительству с возмущением, поскольку доверие предпринимателей к правительству снижается, так как обещания, данные государством, часто не выполняются или оказываются иллюзорными.
Работодатели разочарованы правительством: обещания государства остаются невыполненными
Предприниматели обеспокоены тем, что в последнее время имели место случаи, когда государство и различные организации государственного сектора действовали не в соответствии с принципом добросовестности по отношению к предпринимателям. К таким случаям относятся, например, повышение цен при государственных закупках в условиях исключительной инфляции, а также связанные ценовые изменения со строительством причала СПГ.
В результате такого поведения в бизнес-сообществе распространяется понимание того, что данные государством обещания не выполняются, а это снижает доверие предпринимателей к государству.
«Почему предприниматель должен брать риски при сотрудничестве с партнером, который, заказывая долгосрочные и масштабные работы или услуги, в экстренной ситуации отказывается делить риски?»
Майт Пальтс
Генеральный директор Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс сказал, что в ситуации неожиданно высокого роста цен государство, похоже, заняло позицию, согласно которой все экстренные расходы должны быть покрыты предпринимателем. И это несмотря на то, что закон позволяет пойти на встречу предпринимателям и все вроде бы понимают необходимость этого, но до реальных действий дело не доходит.
«Тогда возникает вопрос, почему предприниматель должен брать на себя риски при сотрудничестве с партнером, который, заказывая долгосрочные и масштабные работы или услуги, отказывается в экстренной ситуации делить риски?» – спросил Пальтс и добавил, что вопрос не в прибыли компаний, а в том, чтобы дальнейшую работу можно было осуществлять и у компаний был шанс выжить.
Как это ни парадоксально, сегодня в частном секторе значительно больше понимания ситуации, поскольку обе стороны понимают всю серьезность ситуации и хотят найти решение, чего, к сожалению, нельзя сказать о государственном секторе в большинстве случаев.
Руководитель Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас обратил внимание на то, что сейчас энергия предпринимателей направлена на решение сразу нескольких кризисов. «Есть неопределенность в отношении осени и зимы, идет подготовка к охлаждению экономики, а в некоторых секторах – к кризису, – пояснил Аас. – В таких условиях особенно важно иметь стабильность, соблюдать заключенные договоренности и не создавать новых кризисов».
Стремительный рост цен также наносит ущерб компаниям, например, занимающимися вопросами общественного транспорта, которые также ожидают надежного и разумного поведения от государства как партнера.
В своем обращении организации указывают, что в результате недобросовестного поведения государства в сфере закупок может возникнуть ситуация, когда действующие договоры о закупках аннулируются в результате несогласия компаний с предложением о повышении цен, а заключение новых договоров будет существенно дороже, чем, например, изменение старых контрактов. Также существует риск банкротства некоторых компаний и снижения конкуренции в отдельных секторах, что, в свою очередь, окажет негативное влияние на государство в отношении цен будущих договоров по поставкам.
Другой пример, когда, по мнению организаций, государство действовало не в соответствии с принципом добросовестности, связан со строительством причала СПГ. С этим окончательным решением доверие частных компаний к государству уменьшилось, но, кроме того, под угрозой оказалась и энергетическая безопасность Эстонии в целом.