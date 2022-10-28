Работодатели разочарованы правительством: обещания государства остаются невыполненными

Как это ни парадоксально, сегодня в частном секторе значительно больше понимания ситуации, поскольку обе стороны понимают всю серьезность ситуации и хотят найти решение, чего, к сожалению, нельзя сказать о государственном секторе в большинстве случаев.

Руководитель Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас обратил внимание на то, что сейчас энергия предпринимателей направлена на решение сразу нескольких кризисов. «Есть неопределенность в отношении осени и зимы, идет подготовка к охлаждению экономики, а в некоторых секторах – к кризису, – пояснил Аас. – В таких условиях особенно важно иметь стабильность, соблюдать заключенные договоренности и не создавать новых кризисов».

Стремительный рост цен также наносит ущерб компаниям, например, занимающимися вопросами общественного транспорта, которые также ожидают надежного и разумного поведения от государства как партнера.

В своем обращении организации указывают, что в результате недобросовестного поведения государства в сфере закупок может возникнуть ситуация, когда действующие договоры о закупках аннулируются в результате несогласия компаний с предложением о повышении цен, а заключение новых договоров будет существенно дороже, чем, например, изменение старых контрактов. Также существует риск банкротства некоторых компаний и снижения конкуренции в отдельных секторах, что, в свою очередь, окажет негативное влияние на государство в отношении цен будущих договоров по поставкам.