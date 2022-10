Причал СПГ-терминала в Палдиски построен раньше срока

В конце августа Alexela и Infortar передали Elering основной объем притяжной платформы порта Пакринеэме в Палдиски для начала газовых работ. Расширение платформы на 200 м2 было завершено 15 сентября, на десять дней раньше запланированного срока. Подрядчиком строительства причала терминала Палдиски выступила Insenerehituse AS, партнером по забивке свай – AS BMGS, металлические работы выполняла Ciest Metal OÜ, монтажные и бетонные работы – Rakennus Grupp OÜ, бетон поставляла AS HC Betoon, Geoplanet OÜ отвечала за геодезию.