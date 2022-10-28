Причал СПГ-терминала в Палдиски построен раньше срока

Весной Alexela и Infortar были готовы к осени этого года комплексно решить проблему безопасности поставок газа в Эстонию – построить причал, арендовать плавучий терминал и управлять терминалом. При условии, что Elering к определенной дате обеспечит в Палдиски подключение к трубе и рынку. Поскольку такое обещание до сих не было ни дано, ни выполнено, с июня этого года роль Alexela и Infortar оказалась ограничена лишь строительством причала.

Сферами деятельности концерна Alexela являются энергетика, промышленность и недвижимость. В концерн Alexela входят Kiviõli Keemiatööstus, занимающееся металлом предприятие Kohimo, производящая прицепы Tiki Treiler компания Bestnet, заводы горячей оцинковки в Эстонии (в Палдиски) и Финляндии (в Раума). В октябре этого года Alexela вместе с Haminan Energia открыла терминал LNG в финском Хамина – размер инвестиции составил порядка 100 миллионов евро. Alexela с партнерами также разрабатывают гидроаккумулирующую электростанцию в Палдиски. Концерн Alexela обеспечивает работой более 1000 человек по всей Эстонии.

Infortar является одним из крупнейших в Эстонии инвестиционных предприятий. В его сферы деятельности входят мореходство, энергетика, транспорт, недвижимость, гостиничный бизнес, строительство и строительные материалы, полиграфическая промышленность, розничная торговля, финансовые, медицинские и связанные с благополучием услуги. Помимо 40% участия в AS Tallink Grupp, в инвестиционный портфель компании Infortar входят AS Eesti Gaas, первый в регионе газовый танкер «Optimus», около 70 000 м² различных спа и гостиничных объектов недвижимости в Таллинне и свыше 350 000 м² земельных участков в Таллинне и окрестностях. Всего в концерн Infortar входит 41 дочернее предприятие.