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КаПо: Михкельсон не представляет угрозы

Лоора-Элизабет Ломп
КаПо: Михкельсон не представляет угрозы
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Марко Михкельсон.
Марко Михкельсон. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Члены Рийгикогу должны проходить проверку на безопасность. Проверка реформиста Марко Михкельсона завершилась в 2020 году, когда он обратился в полицию, чтобы дать показания по поводу сделанных им фотографий детей.

«В 2020 году КаПо провела проверку на безопасность члена парламента Марко Михкельсона, и мы не обнаружили никаких угроз безопасности в отношении Михкельсона», – сообщил Postimees пресс-секретарь КаПо Юрген Клемм.

Член Рийгикогу имеет право доступа к совершенно секретным государственным документам на основании своего положения. Член парламента проходит проверку на безопасность, чтобы определить, отвечает ли он условиям для выдачи сертификата соответствия НАТО. В этом разделе также подробно разъясняются права члена Рийгикогу при доступе к государственной тайне и засекреченной зарубежной информации.

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