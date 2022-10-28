КаПо: Михкельсон не представляет угрозы

«В 2020 году КаПо провела проверку на безопасность члена парламента Марко Михкельсона, и мы не обнаружили никаких угроз безопасности в отношении Михкельсона», – сообщил Postimees пресс-секретарь КаПо Юрген Клемм.

Член Рийгикогу имеет право доступа к совершенно секретным государственным документам на основании своего положения. Член парламента проходит проверку на безопасность, чтобы определить, отвечает ли он условиям для выдачи сертификата соответствия НАТО. В этом разделе также подробно разъясняются права члена Рийгикогу при доступе к государственной тайне и засекреченной зарубежной информации.