Члены Рийгикогу должны проходить проверку на безопасность. Проверка реформиста Марко Михкельсона завершилась в 2020 году, когда он обратился в полицию, чтобы дать показания по поводу сделанных им фотографий детей.
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КаПо: Михкельсон не представляет угрозы
КаПо: Михкельсон не представляет угрозы
«В 2020 году КаПо провела проверку на безопасность члена парламента Марко Михкельсона, и мы не обнаружили никаких угроз безопасности в отношении Михкельсона», – сообщил Postimees пресс-секретарь КаПо Юрген Клемм.