Хюгге – датское слово, означающее способность наслаждаться обычными житейскими радостями. Этим же словом назван ресторан скандинавской кухни, расположенный в одной из недавно отстроенных частей Ласнамяэ – в бизнес-парке Priisle. Поэтому – вперед, за удовольствиями, коли они обещаны самим названием.
Вера идет в ресторан ⟩ Ласнамяэ начинается с Hügge
Знакомство с рестораном началось с нарушения правил дорожного движения. Здание, в котором расположен Hügge, находится под горкой, движение по улице Уссимяэ довольно интенсивное, а тротуара нет ни с одной стороны. Нет поблизости и пешеходного перехода. К счастью, в неположенном месте перейти дорогу удалось без последствий.
А где соус?
У входа в зал табличка, призывающая подождать. Вас встретят, обещает табличка, и проведут к столику. Так и произошло. Официант в форменной одежде с бейджиком Stefan предложил на выбор несколько свободных столиков, быстро принес меню. Оно мне, в общем-то, было и не нужно: домашняя работа проделана, блюдо выбрано. Я шла в Hügge целенаправленно на суп из белых грибов с трюфельным маслом и крокетами из утки. Но Стефан повел себя грамотно: стал предлагать закуски и напитки. Предлагал не настаивая, чем и подкупил. Поэтому мой поздний обед начался, по рекомендации официанта, с закуски из тыквы. Блюдо в меню было расписано до мельчайших подробностей: «Запеченная тыква с глазурью мисо, ферментированной красной капустой с имбирем, гранолой с семенами тыквы, грецким орехом и розовым перцем, соус с козьим сыром».
Это, согласитесь, настоящая кулинарная провокация, или, если не так резко, «ребус-кроксворд»: такое блюдо нужно не просто есть, а искать в нем все вышеперечисленное. И вы знаете, это удается! Орехи, тыквенные семечки и перец придают сладковатой тыкве не только дополнительный вкус, но и текстуру. Капуста на капусту вообще не похожа, но дает приятную кислинку, имбирь, понятное дело, остроту. А вот соус…
Его приносят в кувшинчике. Я-то думала, что официант просто поставит его на стол, но он объяснил, что сейчас польет соусом мою тыкву. И полил. Аккуратно полил, красиво. И кувшинчик унес. Соус оказался вкусным, аромат козьего сыра сохранен, консистенция правильная, но, черт побери, самого соуса оказалось мало! Вот если бы кувшинчик был оставлен на столе на усмотрение гостя, то можно было подливать понемногу и смаковать… Да, совсем забыла. До подачи закуски, как и положено, на стол были поставлены хлеб и масло. Хлеб теплый, свежий, масло взбитое. Очень приятно. Годится.
Из напитков официант предложил выбрать один из домашних лимонадов. Правильно! Зачем пить непонятную воду из бутылки или, еще хуже, какой-то спрайт. Лимонад из лайма и лемонграсса прибыл мгновенно: красивый высокий стакан со льдом, долькой лимона, лайма и веточкой мяты. Отлично!
Плюсы и минусы
+ Вкусно.
+ Небольшое, но интересное меню.
+ Внимательное обслуживание.
− Рядом нет пешеходного перехода.
− Не продумана подача соуса.
− Грязный пол в зале.
Cуп едят ножом и вилкой
В ожидании вожделенного супа оглядываюсь по сторонам. В дизайне интерьера чувствуется рука профессионала. Грамотно расставленные растения. Эффектные светильники и огромное панно во всю стену. В зале уютно и очень светло, ведь одна стена практически состоит из окон. На полу заметила крошки, видимо, приходящие на бизнес-ланч сотрудники окрестных офисов не очень аккуратно едят хлеб. Впрочем, хлеб вкусный, посетителей можно понять.
И вот после недолгого ожидания – суп. Ложка уже лежала на столе, но официант принес нож и вилку. В ответ на удивленно поднятые брови он сказал: «Возможно, вам понадобится». И вы знаете, понадобилось! Суп густой, с насыщенным вкусом и ароматом. Если бы я не ела тыкву, да еще с хлебом, я бы смела всю тарелку в один присест. Четырех обжаренных крокетов из утки конфи оказалось даже много. И да, их удобнее отрезать, чем отламывать ложкой.
Вместо десерта еще раз просмотрела меню – оно небольшое, но разнообразное. Жителям Ласнамяэ повезло. А мне жаль, что Hügge находится далеко и от дома, и от работы, а то можно было бы забежать на салат с печенью кролика или на исландский суп-биск, который с аппетитом и видимым удовольствием поглощали посетители за соседним столиком. Надеюсь, что хюгге им тоже гарантировано.
Шеф-повар Егор Порулев: мы воспитали Ласнамяэ
– Ресторану четвертый год. Что было самым трудным?
– В первое время наши гости, не открывая меню, требовали сухарики к пиву, свиной шашлык и солянку. Мы объясняли, что есть и другая еда, и учили посетителей бронировать столики заранее.
– Когда в ресторане больше всего гостей?
– Ласнамяэ непредсказуем.
– Как часто вы меняете меню?
– Раз в квартал. Я предпочитаю готовить из сезонных продуктов. Летом не подаю утку. Зимой не использую клубнику. Сейчас у нас в меню тыква, корнеплоды, облепиха, грибы, много ягод.
– Ваша мечта?
– Ресторан на берегу моря.