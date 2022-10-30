Вера идет в ресторан ⟩ Ласнамяэ начинается с Hügge

Знакомство с рестораном началось с нарушения правил дорожного движения. Здание, в котором расположен Hügge, находится под горкой, движение по улице Уссимяэ довольно интенсивное, а тротуара нет ни с одной стороны. Нет поблизости и пешеходного перехода. К счастью, в неположенном месте перейти дорогу удалось без последствий.

А где соус?

У входа в зал табличка, призывающая подождать. Вас встретят, обещает табличка, и проведут к столику. Так и произошло. Официант в форменной одежде с бейджиком Stefan предложил на выбор несколько свободных столиков, быстро принес меню. Оно мне, в общем-то, было и не нужно: домашняя работа проделана, блюдо выбрано. Я шла в Hügge целенаправленно на суп из белых грибов с трюфельным маслом и крокетами из утки. Но Стефан повел себя грамотно: стал предлагать закуски и напитки. Предлагал не настаивая, чем и подкупил. Поэтому мой поздний обед начался, по рекомендации официанта, с закуски из тыквы. Блюдо в меню было расписано до мельчайших подробностей: «Запеченная тыква с глазурью мисо, ферментированной красной капустой с имбирем, гранолой с семенами тыквы, грецким орехом и розовым перцем, соус с козьим сыром».